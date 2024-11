Sky Oceans: Wings for Hire im Test

Captain Windwalker

Die Hauptrolle im Spiel übernimmt der junge Glenn Windwalker, den ihr auch direkt steuert. Eigentlich wart ihr ja nur ein Pilotenanwärter in der kleinen Stadt Blossom Town, der gerade seine letzte Prüfung abgelegt hat. Aber in der Nacht nach eurer Abschlussprüfung überfallen die Truppen der mächtigen Allianz euren friedlichen Ort, der sich recht schnell ergibt. Ihr flüchtet aber, zusammen mit eurer Mutter… die seit dem Tod ihres Mannes (=eures Vaters) ein paar Geheimnisse mit sich herumträgt. Es ist schon komisch, dass die Allianz vor allem an euch interessiert ist… nach gelungener Flucht baut ihr zusammen mit ein paar anderen Flüchtlingen aus Blossom Town an einem abgelegenen Ort eine Basis auf, von der ihr mit eurem Trägerschiff „Nimbus“ zu verschiedenen Missionen aufbrecht. Ihr lauft durch die 3D Welt, auf der Suche nach Quests, Crewmitgliedern oder Verbesserungen für eure Schiffe. In Kisten liegen immer wieder nützliche Dinge in der Gegend herum. Ein Questmarker zeigt euch immer den Weg an, sodass ihr euch nur schwer verlaufen könnt. Oft müsst ihr auch in einem primitiven Flugsimulator die Gegend erkunden – Gegner sind zwar sichtbar, wenn es aber zum Kampf kommt, wird in den rundenbasierten Gefechtsmodus umgeschaltet.

Einerseits seid ihr für die Auswahl eurer Crew verantwortlich. Bis zu drei Mitstreiter mit ihrem Schiff begleiten euch auf eurem Abenteuer. Zusätzlich kommt noch das Aufrüsten der Schiffe mit verbesserten Teilen hinzu. Folgende Bereiche am Schiff können angepasst werden: die Panzerung, der Schiffsrahmen, die Steuerung, der Antrieb und natürlich die eingebaute Kanone. Das kostet allerdings alles Geld, was ihr u.a. durch gewonnene Luftkämpfe bekommt.