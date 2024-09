SONY State of Play mit Ghost of Yōtei, Horizon Zero Dawn Remastered und PS5 Pro

Mit Ghost of Yōtei wurde der lang erwartete Nachfolger von Ghost of Tsushima gezeigt. Die Handlung findet im Jahr 1603 und damit über 300 Jahre später statt, bietet eine neue Protagonistin namens Atsu und spielt in der Gegend von Mount Yōtei auf der Insel Hokkaido. Das Spiel von Entwickler Sucker Punch erscheint 2025 für PlayStation 5.

Zu LEGO Horizon Adventures gab es einen neuen Trailer zu sehen, der u.a. die Digital Deluxe Edition mit zahlreichen Boni präsentiert. LEGO Horizon Adventures erscheint am 14. November, Vorbestellungen werden ab dem 3. Oktober möglich sein. Bereits am 31. Oktober erscheint eine überarbeitete Version von Horizon Zero Dawn auf PS5 und PC. Aloys erstes Abenteuer wird in neuem Glanz erstrahlen und neben grafischen Verbesserungen auch über zehn Stunden neu aufgenommene Gespräche bieten. Alle weiteren Informationen rund um Horizon sind auch auf der offiziellen Website zu finden.

Die kürzlich vorgestellte PlayStation 5 Pro war ebenfalls Bestandteil der Show, auf der weitere Titel vorgestellt wurden, die von den erweiterten Features und der technischen Überlegenheit der PS5 Pro profitieren. Auf dem PlayStation.Blog geben darüber hinaus zahlreiche Entwicklerstudios Einblicke in ihre bisherigen Erfahrungen mit PlayStation 5 Pro.

Die Farben Chroma Pearl, Chroma Indigo und Chroma Teal sind demnächst für DualSense Wireless-Controller und PS5-Konsolen-Cover erhältlich. Vorbestellungen für die Chroma Collection beginnen am 3. Oktober 2024 auf direct.playstation.com und bei teilnehmenden Handelspartnern. Das Zubehör in Chroma Pearl und Chroma Indigo erscheint am 7. November 2024, gefolgt von Chroma Teal am 23. Januar 2025.

Darüber hinaus wird ab dem 7. November der Limited Fortnite DualSense Wireless-Controller mit den beliebten Charakteren Fishstick und Peely erhältlich sein.

ASTRO BOT wird ab diesem Herbst ein Update mit fünf brandneuen Speedrun-Levels erhalten, und das ohne zusätzliche Kosten. Neben diesen zusätzlichen Levels warten auch zehn neue Spezial-Bots auf ihre Rettung. Unter anderem gesellen sich die unerschrockenen Helldiver zur Absturzstelle hinzu sowie sowie Eve aus dem PS5-Hit Stellar Blade.

Apropos Stellar Blade: Für das Spiel von SHIFT UP erscheint demnächst mit Stellar Blade x NieR: Automata ein spannender DLC mit neuen Inhalten. Zudem wird es auch einen neuen Fotomodus geben. Bereits ab heute ist der vollständige Original-Soundtrack des Spiels auf über 30 Streaming-Plattformen verfügbar.

Für die PlayStation VR2 wurden Hitman World of Assassination , The Midnight Walk und Metro Awakening gezeigt.

Metro Awakening entführt die Spieler in die unerbittliche postapokalyptische Welt von Metro und erzählt in einer immersiven VR-Erfahrung die Ursprungsgeschichte eines der faszinierendsten Charaktere der Serie.

Dieses eigenständige Prequel zu Metro 2033, entwickelt von Serien-Schöpfer Dmitry Glukhovsky, folgt der Geschichte von Serdar, einem Arzt auf der verzweifelten Suche nach seiner verschwundenen Frau. Als Serdar an seine mentalen und physischen Grenzen stößt, beginnt er, sich zwischen Leben und Tod zu verlieren. Schließlich erwacht er als Khan, die legendäre mystische Figur, deren Weisheit und Verständnis der übernatürlichen Kräfte der Metro ihn zum spirituellen Anführer machen, der das Schicksal der Überlebenden bestimmt.

HITMAN World of Assassination

Der unabhängige Entwickler und Publisher IO Interactive gab während der PlayStation State of Play erste Einblicke in HITMAN World of Assassination für PlayStation VR2. Die PSVR2-Version von HITMAN World of Assassination, die im Dezember 2024 erscheint, bietet brandneue VR-Features, darunter das Führen von zwei Waffen gleichzeitig (Dual-Wielding), vollständige Unterstützung für die beidhändige Steuerung sowie ein allgemein verbessertes VR-Erlebnis durch neue Gameplay-Mechaniken. Spieler:innen erhalten über den Erwerb eines Upgrade-Packs Zugriff auf PSVR2-Version, das für Besitzer:innen von HITMAN World of Assassination auf PlayStation 5 erhältlich ist.

HITMAN World of Assassination auf PlayStation VR2 unterstützt die komplette Kampagne des Hauptspiels und ermöglicht es, das preisgekrönte Spiel mit zusätzlicher Immersion und brandneuen Ergänzungen zu genießen. Durch die 4K-HDR-Anzeige von PlayStation VR2 werden Spieler:innen zum besten Auftragskiller der Welt. Sie erkunden und nutzen die Umgebung, um einzigartige Strategien zu entwickeln, verkleiden sich, um in der Menge unterzutauchen, und schlagen im richtigen Moment zu – alles durch die Augen von Agent 47.

HITMAN World of Assassination für PlayStation VR2 wurde so verbessert, dass Spieler:innen nun während Missionen vollständig in das Geschehen eintauchen können. Durch die Unterstützung von Dual-Wielding wurde der Handlungsspielraum erweitert und zahlreiche Interaktionen hinzugefügt. So können Spieler:innen nun Aktionen mit beiden Controllern gleichzeitig ausführen, Waffen aktiv nachladen und ins Holster stecken sowie durch das Zielfernrohr des Scharfschützengewehrs spähen. Zahlreiche Optimierungen wurden vorgenommen, um die VR-Erfahrung zu verbessern, etwa die Roomscale-Implementierung, räumliche Interaktionen zum Anfassen, Greifen und Platzieren, die Integration der adaptiven Trigger der PlayStation VR2-Controller und vieles mehr.