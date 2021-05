Spacebase Startopia im Test

Spacebase Startopia: Aufbausimulation auf drei Ebenen

Jede der drei Ebenen braucht eigene Alien-Angestellte, um Besucher anzulocken. Das Personalmanagement bietet viele Zahlen und Statistiken, wie zum Beispiel Zufriedenheit oder Arbeitseifer, aber eigentlich braucht es diese nicht, da es quasi keinen Einfluss auf das Spielgeschehen hat. Solange das passende Volk im jeweiligen Gebäude arbeitet, kann wenig schief gehen.

Das Fun-Deck und das Sub-Deck, spielen sich nahezu identisch. Man platziert Atmosphäre-Filter, Energieverteiler, sammelt Müll auf, oder ordnet den Fuzzis, den Roboter-Arbeitern, an Müll aufzusammeln, baut Räume, schaltet neue Räume frei und baut diese. Wenn der rechteckige Sektor dann zu voll bebaut ist, öffnet man einen neuen Sektor. Im Normalfall liegt in diesem ein wenig Müll, in selteneren Fällen findet man in neuen Sektoren aber auch Gegner. Sowohl jeder Sektor als auch alle Gebäude auf diesen beiden Ebenen sind rechteckig, damit wird das Bauen deutlich entspannter als in anderen Genre-Vertretern.

Das Bio-Deck hat ein etwas anderes Konzept, zwar wird es genauso wie die anderen beiden Decks in Sektoren aufgeteilt, die man langsam freischalten kann, jedoch ist das Bio-Deck dazu gedacht, durch Terraforming mit Biom-Pinsel die ideale Anbaufläche für alle möglichen Arten von Pflanzen zu bieten. Auf dem Deck Leben auch die Dryaden, eine Einheit, die sich um Pflanzen kümmert und diese automatisch erntet.

Immer wieder auftretende Zufallsereignisse, wie ein Gebäudeinspektor, der mal eben ein Gebäude lahmlegt, eine Putzkolonne, die für kleines Geld den gesamten Müll beseitigt oder zufällig auftauchende Händler, halten das Spiel frisch. Es gibt viele dieser kleinen Ereignisse und zu jedem hat die KI VAL einen flotten Spruch auf den Lippen.