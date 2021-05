PlayStation Now-Spiele im Mai 2021

Jump Force

Genre: Action, Kampfspiele

Entwickler: Spike Chunsoft

Erscheinungsdatum: 2019

In Jump Force finden sich die berühmtesten Mangahelden auf einem neuen Schlachtfeld wieder und müssen im Kampf gegen die größte Bedrohung das Schicksal der Menschheit entscheiden. Spieler haben die Möglichkeit, einen eigenen Avatar zu erstellen und mit diesem Seite an Seite mit den mächtigsten Helden aus DRAGONBALL Z, ONE PIECE, NARUTO, BLEACH, HUNTER X HUNTER, YU-GI-OH! und vielen weiteren zu kämpfen. In der Online-Lobby können zudem weitere Spieler herausgefordert werden.

Nioh

Genre: Rollenspiele

Entwickler: Team Ninja

Erscheinungsdatum: 2017

Im Action-RPG Nioh, das in einem weitläufigen, vom Bürgerkrieg zerstörten Land spielt, warten hinter jeder Ecke erbarmungslose Gegner. Spieler erkunden als Samurai William eine dunkle Version Japans im 16. Jahrhundert. Um im Kampf zu siegen, müssen sie geduldig lernen, welche Stärken und Schwächen jeder Gegner – Mensch, Dämon oder Bestie – besitzt. Dabei werden Schwerter, Äxte, Speere, Kriegshämmer oder Katanas genutzt, um starke Kombinationen zu entfesseln. Jede Niederlage sollte als ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Triumph angenommen werden. Nur durch den Tod lässt sich der Weg des Samurais finden.

Streets of Rage 4

Genre: Action, Arcade

Entwickler: Dotemu, Lizardcube, Guard Crush Games

Erscheinungsdatum: 2017

Der Allzeit-Klassiker Streets of Rage ist eine Beat’em-up-Reihe und bekannt für zeitloses Gameplay und Electronic Dance Music. Streets of Rage 4 baut auf dem Gameplay der klassischen Trilogie auf und bietet neue Mechaniken, wunderschöne handgezeichnete Grafiken und einen gelungenen Soundtrack. Mit satten Animationen, neuen Kampfkünsten und frischer Musik von einem ausgezeichneten Komponistenteam ist Streets of Rage 4 eine gelungene Hommage an die Action-Klassiker, die Fans so sehr lieben.

