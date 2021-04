PlayStation Now-Spiele im April 2021

Marvel’s Avengers

Genre: Action

Entwickler: Crystal Dynamics

Erscheinungsdatum: 2020

Marvel’s Avengers ist ein Third-Person-Action-Adventure, das eine einzigartige Story-Kampagne mit einem Singleplayer- und einem Multiplayer-Modus kombiniert. Ein flexibles, skalierbares Kampfsystem, individuelle Ausrüstungen und anpassbare Fähigkeiten sorgen für einzigartige Spielstile mit jedem Helden. Fünf Jahre nach einem katastrophalen Unfall sind alle Superhelden geächtet und die Welt ist in Gefahr. Die junge Kamala Khan aus New Jersey entdeckt eine schockierende Verschwörung und die einzige Hoffnung besteht darin, die Avengers rechtzeitig wieder zu versammeln. Gemeinsam müssen sie eine der größten Bedrohungen, die die Erde jemals gesehen hat, aufhalten.

Borderlands 3

Genre: Shooter, Action

Entwickler: Gearbox

Erscheinungsdatum: 2019

In Borderlands 3 tauchen Spieler in die abgedrehte Welt des Looter-Shooters ein und übernehmen die Rolle eines Vault Hunters, den sie mit verschiedenen Optionen und einem einzigartigen Skilltree personalisieren können. Ein neuer verrückter Kult, bekannt als The Children of the Vault, breitet sich wie eine interstellare Plage aus und nur die abenteuerlustigen Vault Hunters verfügen über die Fähigkeiten, es mit ihnen aufzunehmen. Dabei stehen ihnen unzählige Waffen zur freien Verfügung und jeder Kampf bietet die Gelegenheit, das Arsenal zu erweitern. Spieler haben die Möglichkeit, das Abenteuer online oder im Split-Screen gemeinsam zu bestreiten, unabhängig von Stufe oder Missionsfortschritt.

The Long Dark

Genre: Action, Adventure

Entwickler: Hinterland Studio

Erscheinungsdatum: 2017

The Long Dark bietet einen spannenden Mix aus Erkunden und Survival. Nach einem geomagnetischen Sturm wurde die Welt in die Knie gezwungen und Spieler kämpfen in den Weiten der kanadischen Wildnis um ihr Überleben, indem sie das gefrorene Land erforschen müssen. Es gibt nur den Spieler selbst, die Kälte und alle Bedrohungen, die Mutter Natur aufbringen kann. Der episodische Story-Modus ergänzt das Survival-Genre um eine neue Erzählweise mit neuen Dialogen und Animationen.