Stormgate betritt ab 13. August den Early Access auf Steam

Frost Giant Studios, gegründet von ehemaligen Mitgliedern des StarCraft II und Warcraft III Echtzeitstrategie-Teams bei Blizzard Entertainment, gaben heute bekannt, dass Stormgate, ihr RTS, ab dem 13. August auf Steam in den Early Access startet.

Spieler, die sich frühzeitig auf den Weg des Könnens begeben möchten, können bereits am 30. Juli in das Spiel eintauchen, indem sie heute ein Early Access-Paket auf Steam vorbestellen.

Das Veröffentlichungsdatum von Stormgate’s Early Access wurde heute während der PC Gaming Show bekanntgegeben, auf der auch die zuvor noch geheime dritte Fraktion des Spiels enthüllt wurde – die Celestial Armada. Diese fortschrittliche interstellare Rasse ist zur Erde gekommen, um die dämonische Infernal Host um die Kontrolle über unseren Planeten herauszufordern – mit der Menschheit gefangen im Kreuzfeuer.

Das Frost Giant-Team hat SnowPlay entwickelt, eine maßgeschneiderte Technologie, die die Unreal Engine 5 zur mächtigsten und reaktionsschnellsten Echtzeitstrategie-Engine (RTS) bis heute macht. Diese Technologie ermöglicht dem Genre Next-Gen-Verbesserungen, wie zum Beispiel die Einbindung des Rollback-Netcodes. Dieser Netcode hat das Online-Spiel in der Kampfspiel-Community revolutioniert und kommt nun in einem RTS mit riesigen Armeen zum Einsatz. Unterstützt durch ein weltweit verteiltes Servernetzwerk und das verbesserte Spielgefühl, das durch SnowPlay und Rollback entsteht, macht Stormgate eine wortwörtlich “globale RTS-Community” möglich und hat das Potenzial, Spieler weltweit wie nie zuvor zusammenzubringen.

Stormgate bietet eine Vielzahl innovativer Funktionen, die diese Spielart zugänglicher als je zuvor machen sollen. Das Quick Macro Panel (QMP) stellt alle Aktionen, die Spieler benötigen, um ihre Armeen aufzubauen und zu verwalten, direkt zur Verfügung, während automatisierte Kontrollgruppen das Steuern von Armeen kinderleicht machen. Stormgate bietet außerdem ein anpassbares Spielerassistenzwerkzeug namens BuddyBot, das unterschiedliche Grade an automatisierter Unterstützung bietet. Der BuddyBot ist so konzipiert, dass er sowohl neuen Spielern als auch solchen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zugutekommt und hilft Spielern so viel oder so wenig, wie sie möchten. Während er aus einem neuen Spieler keinen Weltmeister machen wird, kann der BuddyBot jedem helfen, sofort in den Spaß einzutauchen, Armeen in epischen Schlachten zu führen.

Frost Giant Studios wird Stormgate im Westen selbst veröffentlichen und arbeitet mit dem Publisher Kakao Games zusammen, um die Zukunft der Echtzeitstrategie zu Spielern in Korea zu bringen – einem Land, das von vielen als die Geburtsstätte des wettbewerbsorientierten RTS angesehen wird. Koreanische Spieler können sich auf aufregende regionale Unterstützungspläne freuen, die von Kakao Games in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Stormgate wird zunächst in Französisch, Deutsch, Koreanisch, lateinamerikanischem Spanisch, brasilianischem Portugiesisch, Russisch, Türkisch, traditionellem und vereinfachtem Chinesisch, Japanisch, Thailändisch und Vietnamesisch lokalisiert.

Für weitere Informationen über Stormgate, einschließlich Details zu den Early Access Packs und der Vorschauperiode, besucht bitte playstormgate.com. Werden