The Finals im Test

So, what’s the deal?!

Es treten immer mehrere 3er Teams gegeneinander an, und zwar alle gleichzeitig. Drei oder vier, je nach Modus. Zwar könnt ihr natürlich jede Menge Kills abstauben aber es geht hier in Erster Linie um Bares und damit meine ich tatsächlich Geld. The Finals versteht sich laut Entwickler*innen nicht als Battle Royal Shooter, sondern als eine Mischung aus Extraction- und Heldenshooter. Ziel ist es also Tresore zu knacken, die Kohle mitzunehmen und sie an Geldautomaten wieder einzuzahlen. Die anderen Teams versuchen das natürlich so gut es geht zu verhindern und euch euer hart verdientes Geld abzunehmen. Es ist dabei eure Entscheidung, ob ihr jeden 1000er sofort zu Bank bringt oder das Risiko eingeht mehr zu sammeln und mit größerer Beute rumzulaufen. Auch Gegner lassen je nach Spielmodus Geld fallen und so lauft ihr schnell mal mit einem Großteil der benötigten 40.000 $ rum. Umso ärgerlicher, wenn euch ein Dreiergespann direkt während der Einzahlung das Licht ausknipst. Ist das der Fall, haben eure Teammates zwei Möglichkeiten. Euch an Ort und Stelle wiederbeleben oder da das ja ein wenig dauert die Statue, in die ihr euch bei einem Kill verwandelt, habt schnappen und euch an einem sicheren Ort zurückholen. Alternativ könnt ihr nach der Respawnzeit selbst wieder zurück ins Spiel kommen. Hier haben wir tatsächlich schon mal den größten Unterschied zu einigen anderen Shootern, das Game geht in jedem Fall für euch weiter.

So ganz genau dürft ihr es mit dem Realismus hier nicht nehmen, das merkt ihr schon. In The Finals seid ihr Teilnehmer einer Gameshow und versucht Geld und Sponsoren für euch zu gewinnen. Beides bringt euch neue Waffen und auch kosmetische Items. Das Gute daran, ihr könnt alle Waffen im Spiel verdienen. Echtgeld könnt ihr investieren, wenn ihr Skins oder Klamotten haben wollt, die aber keinen Einfluss auf das Spielgeschehen haben.