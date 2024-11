War Robots: Frontiers-Playtest – Mech-Action auf PlayStation und Xbox

MY.GAMES hat bekanntgegeben, dass der Multiplayer-Mech-Shooter War Robots: Frontiers zum ersten Mal einen Konsolen-Playtest für die Plattformen PlayStation und Xbox erhält.

Zudem wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, das Spiel in seiner ganzen Pracht zeigt.

Während des Playtests, der vom 20. November bis zum 4. Dezember läuft, können die Spieler zum ersten Mal in das Cockpit auf Konsolen einsteigen. Sie werden nicht allzu lange auf das vollständige Spiel warten müssen, denn es soll Anfang 2025 veröffentlicht werden.

War Robots: Frontiers ist ein kompetitiver Online-Mech-Shooter, in dem Teams von sechs Spielern in einem explosiven Roboter-Chaos gegeneinander antreten. Die Piloten begeben sich in die unberührte Welt der Wilden Zehn, einem neu entdeckten Planetensystem, um dessen Kontrolle drei Megakonzerne in einem kalten Krieg wetteifern.

Die Spieler stellen einen Hangar mit fünf zerstörerischen und vollständig anpassbaren Kriegsmaschinen zusammen, die verschiedene Rollen einnehmen können. Darunter sind beispielsweise robuste Verteidiger, gerissene Flankierer, rauflustige Angriffsmechs und geschickte Taktiker. Mehr als 60 Roboterteile, über 20 Waffen, 3 Titan Heavy Mechs und spezielle Module, die Fähigkeiten wie Rauchschilde, Raketen und mehr verleihen, können frei kombinieret werden. Ziel dabei ist es, einen Mech zu erschaffen, der zum eigenen Spielstil passt und den Nutzer zum Meister des Schlachtfelds macht. Neue taktische Optionen können durch Teamplay freigeschaltet werden, und jeder Spieler kann sein ultimatives Gambit einsetzen, um seinen Vorteil wirklich auszubauen: einen riesigen Mech der Titan-Klasse.

Der Konsolen-Playtest umfasst drei Karten – die feurige Raffinerie Catalyst, die hoch aufragende Industrie von Fissure und das stadtübergreifende Spectrum – sowie drei Modi: Warp Rush, Team Deathmatch und Last Robot Standing. Bei Warp Rush müssen die Spieler strategische Punkte auf der Karte einnehmen, Team Deathmatch braucht keine Einführung und bei Last Robot Standing geht es darum, das gegnerische Team schnell zu eliminieren. In allen Modi müssen die Spieler den Einsatz ihrer Roboter klug planen, da sie ein wertvolles Gut sind und die Reparatur oft zeitlich oder mengenmäßig begrenzt ist. Die beste Entscheidung zu treffen, die der jeweiligen Mission und dem Spielstand des Teams entspricht, ist das Markenzeichen eines hervorragenden Piloten.

Um am Konsolenspieltest teilzunehmen, können die Spieler die spezielle Website besuchen, die sie durch den Prozess zur Sicherung ihres Mech-Schlüssels führt. Weitere Informationen über War Robots: Frontiers und aktuelle News gibt es auf der Homepage.