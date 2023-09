Wird EA FC 24 besser als FIFA 23?

Trotz des neuen Namens gibt es für alle Fußballfans gute Gründe, sich für die Fußballsimulation EA FC 24 zu interessieren, insbesondere angesichts der bisherigen FIFA-Serie von EA Sports.

Der Serie fehlte es wohl bei den letzten Teilen an wesentlichen Änderungen gegenüber dem jeweiligen Vorgänger, auch wenn ein paar schicke Präsentationsfeatures hinzukamen, obwohl es ziemlich populär für Online Wetten auf https://ggbetglobal.com/de war. Da EA also jetzt die Möglichkeit hat, die Franchise quasi von Grund auf neu zu starten, sind die Erwartungen bei den Fans sehr hoch.

Wird der erste Teil der EA Sports FC das gleiche Spiel nur mit einem neuen Namen sein? Oder ist es wirklich der Beginn von etwas Neuem, etwas, was die Fans begeistert könnte, nach den letzten Jahren wo dann doch etwas Stillstand bei den Neuerungen eingetreten ist.

Jedes Jahr begeistert EA die Fans im Vorfeld einer FIFA-Veröffentlichung mit einer Reihe von spannenden Trailern und Einblicken in das Spiel. Doch abgesehen von FIFA 23, bei dem die Beschleunigung eingeführt wurde, die dem Spiel wirklich ein neues Gefühl gab, fühlte sich jedes Spiel in Bezug auf das Gameplay ein wenig flach an, da jeder Titel dem vorherigen sehr ähnlich war.

Aber in der Beta-Version von EA FC 24 fühlte sich das Spiel schon anders an. Die HyperMotionV-Technologie und die verbesserte Frostbite-Engine haben dazu beigetragen, eine Reihe neuer Funktionen in das Spiel einzuführen, wie zum Beispiel Präzisionspässe, Effort Dribble Touch und reaktionsschnelle Schüsse. All diese Neuerungen waren im Spiel spürbar und haben einen großen Anteil am verbesserten Spielgefühl. Aber die optimierte Reaktionsfähigkeit beim Schießen auf das Tor ist das Beste an der ganzen Sache.

Das beste Beispiel, bei dem man HyperMotion V in vollem Umfang beobachten konnte, war Erling Haaland von Manchester City. Und Haaland fühlt sich extrem übermächtig an. Es wird fast so wahrgenommen, als wären die neu eingeführten Funktionen speziell für Haaland entwickelt worden. Der Stürmer ist schneller, stärker und tödlicher als jeder andere.

EA hat in den letzten Jahren einiges an Kritik bezüglich des Gameplays einstecken müssen. Aber was sie immer richtig gemacht haben, waren die tolle Präsentation und die Animationen der Zwischensequenzen, und das bleibt auch in FC 24 so.

Die weitere große Neuerung von EA Sports FC 24 im Vergleich zu FIFA 23 ist die Einführung von Spielstilen. Dabei handelt es sich um charakteristische Fähigkeiten, die talentierten Spielern verliehen werden und neue Fähigkeiten freischalten, damit sich jeder Spieler noch einzigartiger anfühlt. Spieler mit ausgewählten defensiven Spielstilen sind beispielsweise in der Lage, den Ball zu stoppen, wodurch der Spieler sofort nach einem Tackling die Kontrolle über den Ball erlangt und dadurch einen schnellen Gegenangriff starten kann. Der Powerschuss wird auch die Geschwindigkeit der Torschüsse erhöhen. Die Spieler werden mehr als einen Spielstil haben können. Für Haaland wurden die Fähigkeiten wie Power-Kopfball, Akrobatik-Schuss und Power-Schuss bestätigt.

Natürlich wird es auch einige Änderungen beim Ultimate Team geben. Wenn ihr in früheren FIFA-Spielen, einschließlich FIFA 23, eine Spielerkarte erhalten habt, waren alle numerischen Werte fest vorgegeben. Das wird sich in FC 24 ändern, da ihr nun in der Lage sein werdet, ausgewählte Spieler zu trainieren, um ihre Werte zu verbessern. EA erklärt, dass ihr eine Reihe von Zielen erfüllen könnt, um die individuellen Fähigkeiten der Spieler zu verbessern. Es wird davon ausgegangen, dass es aber einen Mechanismus gibt, der verhindert, dass Spieler alle ihre Karten auf 100 aufwerten, aber es ist auf jeden Fall faszinierend, dass man Karten verbessern kann, was bedeuten könnte, dass Silber- und Bronzekarten nicht mehr verfallen.

EA bestätigte auch, dass man das Aussehen der Karten verändern kann, indem man neue Designs und animierte Hintergründe hinzufügt, um sie besser hervorzuheben und Meilensteine zu präsentieren, die ein Spieler in seinem Verein erreicht hat.

So kann man zwar bis jetzt nicht bei allen Punkten sagen, dass FC 24 besser als FIFA 23 wird, aber es gibt einige spannnede Neuerungen und die Fans freuen warten schon ungeduldig auf den Release des Spiels, welcher für Ende September angesetzt ist.

Titelbild: Image by viarprodesign on Freepik