Just Dance 2025 Edition im Test

40 neue Maps

Wie immer ist das Herzstück jeder neuen Edition die neue Songliste. Dieses Jahr besteht diese aus rund 40 neuen Titeln, darunter aktuelle Hits von Künstlern wie Dua Lipa und Sabrina Carpenter, aber auch einige nostalgische Klassiker wie „My Heart Will Go On“ von Céline Dion oder rockige Beats von Green Day. Die Tracklist bietet eine bunte Mischung an Songs, die vor allem bei jüngeren und junggebliebenen Fans von Pop- und Dance-Musik auf große Zustimmung stoßen wird. Der Fokus auf diese Zielgruppe wird insbesondere durch die Integration eines exklusiven Ariana-Grande-Song-Pakets in Just Dance 25 deutlich. Dieses umfasst unter anderem ihre Hits „We Can‚t Be Friends (Wait For Your Love)“, „Yes, Alright?“ und „The Boy Is Mine“.

Darüber hinaus enthält Just Dance 2025 zwei ganz besondere Inhalte. Anlässlich des 25. Jubiläums von SpongeBob Schwammkopf gibt es eine spezielle Map mit dem Originalsong „SpongeBob’s Birthday, welche die Charaktere und das Thema der Nickelodeon-Serie integriert. Eine weitere besondere Map wurde in Zusammenarbeit mit der Organisation „Neo Divergent Anthem“ entwickelt, um ein positives Bewusstsein für ADHS zu fördern. Diese Map zielt darauf ab, die Darstellung von ADHS in Videospielen zu verbessern und entstand in Kooperation mit dem schwedischen Musikprojekt Galantis.