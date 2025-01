Wolcen Studio enthüllt Project Pantheon

Wolcen Studio hat ein neues Projekt angekündigt, Project Pantheon soll ein ExtrAction-Rollenspiel werden, eine Mischung aus intensiver Hack n‘ Slash-Action und hochriskantem Extraktionsspiel, angesiedelt in einer düsteren Fantasiewelt.

Das Studio hat den ersten von drei Teaser-Trailern veröffentlicht und einen Closed Alpha-Test für europäische Spieler am 25. und 26. Januar 2025 sowie am 1. und 2. Februar 2025 für Spieler in Nordamerika bestätigt.

Project Pantheon ist ein kostenloses Live-Service-Spiel, das Spieler auf eine Reise in ein seltsames Leben nach dem Tod mitnimmt, wo sie vom Tod selbst beauftragt werden, bei der Wiederherstellung der Ordnung in einer zerstörten Realität zu helfen. Spieler erkunden verschiedene Karten und kämpfen in dynamischen PvPvE-Kämpfen gegen Feinde. Erfolgreiche Extraktionen bringen den Spielern wertvolle Beute zurück, während ein Misserfolg dazu führen kann, dass sie ihre Ausrüstung endgültig verlieren. In ihrer versteckten Festung verbessern die Spieler ihre Basis, passen die Ausrüstung an und experimentieren mit der Ausrüstung, um ihren optimalen Spielstil zu finden. Ein offener Markt wird eine von den Spielern gesteuerte Wirtschaft fördern, die es den Spielern ermöglicht, Handel zu treiben und sich gegenseitig zu unterstützen.

Erster Geschlossener Alpha-Test

Der geschlossene Alpha-Test 1 dient in erster Linie einer technischen Bewertung und konzentriert sich auf die Validierung der Stabilität und Leistung der Backend-Systeme, der Serverinfrastruktur und der Community-Kanäle von Projekt Pantheon. Diese Phase ist entscheidend, um ein reibungsloses und zuverlässiges Erlebnis während der gesamten Alpha-Testphase zu gewährleisten, und wird stark auf das Feedback der Spieler angewiesen sein, um eventuelle Probleme zu beheben.

Obwohl die Server für diesen ersten geschlossenen Alpha-Test in Europa und Nordamerika stationiert sein werden, wird Wolcen Studio in den kommenden Wochen Termine für weitere geschlossene Alpha-Tests mit Servern in anderen Regionen bekannt geben.

Die Verbindung von risikoreichem Extraktions-Gameplay mit Action-Rollenspiel

„Projekt Pantheon bietet ein einzigartiges Erlebnis, indem es den rasanten Kampf von ARPGs mit der Spannung und den Risiko-Belohnungs-Mechaniken von Extraktions-Shootern verbindet“, sagte Andrei Chirculete, Game Director von Projekt Pantheon bei Wolcen Studio. „Projekt Pantheon ist das Ergebnis, wenn Diablo und Escape From Tarkov ein Kind hätten – eine Verschmelzung verschiedener, aufregender Gameplays. Wir sind gespannt, wie unsere Spieler reagieren werden!“

Eine Welt, die in der Mythologie verwurzelt und von Spielern geformt wird

Das postapokalyptische Dark-Fantasy-Universum von Projekt Pantheon ist von einer Vielzahl verschiedener traditioneller Geschichten und Kulturen aus der ganzen Welt inspiriert und lässt die Spieler in reichhaltige, mythologisch geprägte Erzählungen eintauchen. Die Reise beginnt mit der Erkundung einer fantastischen Neuinterpretation der nordischen Mythologie – dem Reich des Schicksals.

Obwohl sich das Spiel seit über einem Jahr in Entwicklung befindet und sich derzeit in der frühen Alpha-Phase der Entwicklung befindet, möchte Wolcen Studio den Spielern eine Stimme bei der Gestaltung wichtiger Spiel-Updates geben, um die Zukunft der Welt im Laufe der Entwicklung mitzugestalten.

Um Projekt Pantheon auf die Wunschliste zu setzen, können Spieler dies hier tun.