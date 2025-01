Entkomme einem albtraumhaften Labyrinth in der mystischen Welt von Moroi

Publisher Good Shepherd Entertainment (Dicefolk, Monster Train) und der Entwickler Violet Saint haben jetzt Moroi angekündigt, ein düsteres Fantasy-Hack-and-Slash-Abenteuer, das von rumänischer Folklore, Heavy Metal und den genialen Werken von David Lynch inspiriert ist.

Moroi entführt euch in eine eigentümliche, rätselhafte Welt voller schwarzem Humor und verstörendem Horror, wenn es Anfang 2025 für den PC erscheint.

Tauche hinab in die von Schatten erstickten Tiefen der Cosmic Engine von Moroi, ein wahnsinniges Labyrinth aus verworrenen Korridoren und vergessenen Schrecken. Von Amnesie geplagt, sind dein Name, deine Vergangenheit und deine Sünden in Dunkelheit gehüllt. Während du dich durch dieses Reich der Qual kämpfst, triffst du auf groteske Bewohner in einer Welt, in der düsterer Humor der einzige Hoffnungsschimmer ist. Klammere dich an deinen Verstand in einer ansonsten verfallenden Existenz, stilisiert als düstere Grimdark-Fantasy – ein Subgenre, das sich durch trostlose, dystopische Schauplätze und Szenarien auszeichnet.

Führe Krieg gegen die Magier, Wächter und verfluchten Untoten von Moroi und nutze ein grausames Arsenal unorthodoxer Waffen. Zerfetze das Fleisch deiner Feinde mit den gezackten Zähnen einer höllischen Ente oder entfessele einen Sturm aus Projektilen mithilfe eines fliegenden Gehirns. Hinter jeder Ecke erwartet dich eine unerwartete Entdeckung oder ein neues Instrument des Todes.

Die Schrecken des Labyrinths gehen über die blutige Freude des Kampfes hinaus und beschwören außerweltliche Umgebungen, exzentrische Begegnungen und Rätsel, die unkonventionelle Lösungsansätze erfordern. Die Prüfungen von Moroi umfassen keine simplen Rätsel oder Schiebeblöcke; stattdessen erwarten dich makabre Lösungen wie Blut trinken, Erbrochenes erzwingen oder in Eingeweiden wühlen, um tiefer in die Cosmic Engine vorzudringen. Jedes Rätsel hat eine clevere Lösung, die oft Triumph im Austausch für Leid belohnt. Interagiere mit den bizarren Bewohnern des Cosmic, um die Geheimnisse ihrer verdrehten Welt zu enthüllen, und genieße Momente schwarzen Humors, um die unablässige Angst zu mildern.

Die Flucht ist deine einzige Hoffnung – der Schlüssel, um die düsteren Wahrheiten zu entdecken, die dich binden. Doch sei vorsichtig: Deine Entscheidungen bestimmen deinen Weg zu einem von mehreren möglichen Enden und formen ein Schicksal, das noch schrecklicher sein könnte als die Cosmic Engine selbst.