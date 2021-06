Xbox Game Pass im Juni 2021

Schon bald im Xbox Game Pass

Jetzt verfügbar – The Wild at Heart (Cloud) ID@Xbox

3. Juni – For Honor (Cloud und Konsole)

8. Juni – Backbone (PC) ID@Xbox

10. Juni – Darkest Dungeon (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Black Desert: The Great Expedition Update

Bis 30. Juni verfügbar – Gears 5: Pride 2021 Rewards Punch Card

Jetzt verfügbar – Human: Fall Flat Xbox Series X|S Update und neues Wald-Level

Jetzt verfügbar im Xbox Game Pass für PC und Ultimate – Knockout City Season 1

8. Juni – Minecraft: Caves and Cliffs Part I

Bis 8. Juni verfügbar – Minecraft Dungeons: Kostenloses Raid Captains-Update und Ingame-Event zum Jubiläum

8. Juni – The Elder Scrolls Online: Blackwood

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Besuche regelmäßig die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahre mehr zu den neuesten Perks. In diesem Monat erhältst Du unter anderem diese Boni:

Jetzt verfügbar – Dirt 5: Power Your Memes Pack: Sichere Dir das Xbox Series X Fridge Playgrounds Item und vier exklusive Xbox-Lackierungen.

Jetzt verfügbar – Super Animal Royale – Founder’s Edition Pack: Kämpfe stilvoll für Furvival! Lade den Founder’s Edition DLC kostenlos herunter, um drei neue Tierrassen und zehn weitere Kosmetika im Early Access zu erhalten.

3. Juni – Apex Legends: Knockout City Weapon Charm: Mit dem neuen Dodge This Weapon Charm zeigst Du der Konkurrenz, was Du draufhast – präsentiert von EA Play. Füge ihn zu Deiner Lieblingswaffe hinzu und kämpfe um Ruhm und Reichtum.

Xbox Game Pass Quests

Beginne den Sommer mit neuen Xbox Game Pass Ultimate Quests zu den Themen Sport und Pride. Die aktuelle Übersicht der Quests findest Du jederzeit in der Xbox Mobile App.

Logge Dich in die Xbox Game Pass Mobile App ein (täglich, 20 Punkte)

Outriders (75 Punkte): Besiege 30 Feind*innen

FIFA 21 auf Xbox One (Ultimate, 75 Punkte): Erziele 5 Tore

Descenders (75 Punkte): Erreiche einen Ruf von 10.000

MLB The Show 21 auf Xbox One (Ultimate, 25 Punkte): Erstelle einen Charakter

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass