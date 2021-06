Die Days of Play 2021 bieten ab sofort Rabatte auf PS Plus- und PS Now-Abonnements.

Die Schlussphase der Days of Play 2021 wird mit Angeboten der PlayStation-Services begleitet. Ab sofort sind bis zum 9. Juni 2021 folgende Angebote im PlayStation Store verfügbar:

Diese Angebote gelten sowohl für Neukunden als auch für jene, die bereits ein Abonnement abgeschlossen haben. Jeder, der zugreift, darf sich via PlayStation Plus im Juni über STAR WARS: Squadrons, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown und Operation: Tango sowie via PlayStation Now unter anderem über The Witcher III: Wild Hunt – Game of the Year Edition, Slay the Spire und Sonic Mania freuen.