PlayStation Now-Spiele im Juni 2021

The Witcher III: Wild Hunt – Game of the Year Edition

Genre: Action-RPG

Entwickler: CD Project Red

Erscheinungsdatum: 2016

In The Witcher III: Wild Hunt schlüpfen Spieler in die Rolle von Geralt aus der Stadt Riva. Überall um ihn herum werden die Dörfer und Siedlungen der Nordreiche dem Erdboden gleichgemacht. Der Grund dafür ist die Invasion einer jenseitigen Armee, die man nur als die Wilde Jagd kennt und die auf ihrem Weg eine Spur aus Blut und Zerstörung hinterlässt.

Während sich Spieler auf eine erbitterte Konfrontation mit der Wilden Jagd vorbereiten, erleben sie eine komplexe, fesselnde Geschichte, in deren Verlauf sie auf unvergessliche Charaktere treffen. Bei der Erkundung der Nordreiche werden sie erkennen, dass in jedem Dorf, jedem Baum und jedem Schatten Geheimnisse lauern.

Die Game of the Year-Edition enthält neben dem Hauptspiel und diversen herunterladbaren Inhalten auch die Erweiterungen “Hearts of Stone” und “Blood and Wine”, die noch weitere Spielstunden voller Spannung und Abenteuer mit sich bringen.

Weitere Informationen zum Spiel gibt es hier.

Team Sonic Racing

Genre: Racing

Entwickler: Sumo Digital

Erscheinungsdatum: 2019

Team Sonic Racing ist eine rasante Mischung aus Arcadespiel und wettkampforientiertem Rennspaß. Spieler messen sich in intensiven Mehrspieler-Rennen mit Freunden, rasen gemeinsam durch fantastische Welten und sichern sich den Sieg, indem Power-Ups und Turbos miteinander geteilt werden. Der Rennstil liegt in ihren Händen, denn sie können zwischen drei einzigartigen Charaktertypen auswählen. Zudem können Spieler das Rennerlebnis durch freischaltbare Fahrzeuge an ihren eigenen Geschmack anpassen.

Weitere Informationen zum Spiel gibt es hier.

Sonic Mania

Genre: Action, Adventure

Entwickler: Christian Whitehead, Headcannon, PagodaWest Games, Sonic Team

Erscheinungsdatum: 2017

Sonic Mania ist die Vereinigung von alt und neu: ein 2D-Sonic-Abenteuer mit 60 FPS und detailreicher HD-Grafik im Retrostil. Dank der verschiedenen, spielbaren Charaktere können Spieler mit Sonic herumdüsen, mit Tails fliegen oder sich mit Knuckles durch harte Hindernisse hauen. Sonic Mania bietet Sonic-Spielspaß in klassischen Zonen im Kampf gegen neue Bosse und die Roboterarmee des fiesen Dr. Eggman.

Weitere Informationen zum Spiel gibt es hier.

SONIC FORCES

Genre: Action, Platformer

Entwickler: Sonic Team

Erscheinungsdatum: 2018

In SONIC FORCES hat Dr. Eggman zusammen mit dem mysteriösen neuen Bösewicht Infinite fast die ganze Welt erobert. Jetzt müssen die Spieler Sonic dabei helfen, eine Armee aufzustellen, um die Welt zu retten und gegen Chaos und Zerstörung zu kämpfen.

Der moderne Sonic nimmt es in atemberaubendem Tempo mit Feinden auf, der klassische Sonic katapultiert sich über gefährliche Plattformen. Auch die Erstellung eines eigenen Helden-Charakters mit einer Vielzahl mächtiger Gadgets ist möglich. Spieler erleben rasante Action mit drei einzigartigen Spielstilen, erkunden kultige Level und düsen mit Shadow durch einzigartige neue Inhalte.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Genre: Action, Arcade

Entwickler: Ryu Ga Gotoku Studio

Erscheinungsdatum: 2021

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown ist eine erweiterte Version von Virtua Fighter 5, welche nun als Teil von Segas 60-jährigen Jubiläum exklusiv auf PlayStation 4 in neuem Licht erstrahlt. Das berühmte Kampfspiel wurde nun mit zahlreichen Features neu aufgelegt – und zwar unter der Federführung von Ryu Ga Gotoku Studio, dem Entwickler von Yakuza und Judgment. Zum ersten Mal können sowohl Virtua Fighter-Veteranen als auch Anfänger über PlayStation Plus und PlayStation Now brandneue Online-Modi testen, wie z. B. Rangmatches, Turniere und Ligen. Außerdem dürfen sich Spieler auf eine überarbeitete Grafik und eine neue Benutzeroberfläche freuen.

Car Mechanic Simulator

Genre: Lernspiele, Simulation

Entwickler: Playway

Erscheinungsdatum: 2019

Der Car Mechanic Simulator lädt Spieler zum Reparieren, Lackieren, Tunen und Fahren von Autos ein. Einzigartige Autoklassiker lassen sich im neuen Scheunen-Modul und im Schrottplatz-Modul finden. Der Car Mechanic Simulator enthält außerdem Fahrzeug-Auktionen, bei denen Spieler alte Wagen verkaufen oder neue Wagen zu ihrer Sammlung hinzufügen können. Dank der unendlichen Anzahl von zufällig generierten Missionen haben Spieler stets mehr als genug zu tun (und ständig Gelegenheit, sich die Hände schmutzig zu machen).

Weitere Informationen zum Spiel gibt es hier.

Slay the Spire

Genre: Roguelike, Kartenspiel

Entwickler: MegaCrit

Erscheinungsdatum: 2019

Slay the Spire vereint Kartenspiele und Roguelikes, um den bestmöglichen Singleplayer-Deckbauer zu erschaffen. Spieler stellen ihr eigenes Deck zusammen, begegnen bizarren Kreaturen, entdecken Relikte von unermesslicher Macht und kämpfen sich an die Spitze des Spires. Auf jeder Reise in den Spire ändert sich die Anordnung der Räume, sodass sich kein Spieldurchgang gleich anfühlt.

Weitere Informationen zum Spiel gibt es hier.