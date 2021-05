Das Jericho Goldman Crowdfunding Projekt

Jericho kontaktiert den Spieler in der heutigen Gegenwart. Es gibt nämlich die Möglichkeit sowohl allein das Spiel zu bestreiten, als auch in einem Team. Die von Jericho genutzte Zeitmaschine ermöglicht nicht nur eine Kommunikation via Smartphone, sondern erlaubt darüber hinaus in die Vergangenheit zu blicken und diese durch eigene Handlungen im Spiel zu beeinflussen. Diese Handlungen sind Rätselaufgaben, Geschicklichkeitsspiele und frei zu wählende Entscheidungspfade. Dadurch wird der Spieler zum Helfer und Retter der Familie Goldman. Das Smartphone ersetzt Gamemaster, Moderator und Stadtführer, indem es nicht nur als Storyteller, Rätsel- und Hinweisgeber fungiert, sondern auch als eine Art Stadtführer, die ein neues Erleben und Auseinandersetzen mit Stadt und Geschichte möglich macht.