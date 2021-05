Xbox Game Pass im Mai 2021

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Besucht regelmäßig die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahrt mehr zu den neuesten Perks! Schnappt euch unter anderem diese Boni, bevor sie verschwinden:

4. Mai – NBA 2K21: MyTEAM Bundle

4. Mai – Spotify Premium (nur für neue Mitglieder): 4 Monate Musik ohne Werbung

4. Mai – Apex Legends: Star Wars Weapon Charms

Xbox Game Pass Quests

Die Xbox Game Pass Ultimate Quests starten am 4. Mai mit einem schaurig guten Zombie-Thema in die nächste Saison! Auch Star Wars-Fans erwartet an diesem Tag eine besondere Quest, die zwar nur für einen Tag erscheint, dafür aber den vierfachen Punkteregen bringt. Die aktuelle Übersicht der Quests findet ihr jederzeit in der Xbox Mobile App.

Diese Zombie-Quests ab dem 4. Mai zählen doppelt

Minecraft (150 Punkte): Töte 20 Zombies oder Monster

Resident Evil 7: biohazard (150 Punkte): Erhalte 5 Items

State of Decay: Year One Survival Edition (150 Punkte): Töte 11 Zombies

The Evil Within (150 Punkte): Töte 3 Gegner

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Wollt ihr ein Spiel dauerhaft eurem Katalog hinzufügen, nutzt als Mitglied eure 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.