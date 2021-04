Xbox Game Pass im April 2021

Schon bald im Xbox Game Pass

8. April – Grand Theft Auto V (Cloud und Konsole)

8. April – Zombie Army 4: Dead War (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

8. April – Disneyland Adventures (Cloud)

8. April – Rush: A Disney/Pixar Adventure (Cloud)

12. April – NHL 21 (Konsole) EA Play

15. April – Rain on Your Parade (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

15. April – Pathway (PC) ID@Xbox

Cloud Gaming (Beta):

Im September 2020 erschien mit Minecraft Dungeons das erste Spiel, das Xbox Touch Control unterstützte. Seitdem ist Xbox Touch Control eine der am häufigsten gewünschten Funktionen der Community. Kein Wunder: Mit diesem Feature benötigst Du beim Zocken via Cloud Gaming (Beta) keinen Controller mehr, sondern nutzt einfach den Touch-Bildschirm Deines Android-Devices. Insgesamt sind bereits mehr als 50 neue Spiele auch mit Xbox Touch Control ausgestattet. Eine vollständige Liste der unterstützten Titel findet ihr hier.

Der neue Xbox Game Pass auf euerer Konsole

Gemeinsam mit Freunden spielen wird jetzt noch einfacher. Innerhalb der Game Pass-Sektion seht ihr jetzt den neuen Abschnitt Play with Friends, sobald eure Freunde einen Titel im Xbox Game Pass spielen. So steigt ihr entweder direkt in die nächste Multiplayer-Session ein oder startet den Download des jeweiligen Spiels.