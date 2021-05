EVE Online wird 18 und feiert mit neuem Quadrant “Foundation”

CCP Games kündigt den zweiten Quadranten des Jahres 2021 für EVE Online an: EVE Online: Foundation gedenkt der Geschichte und des Erbes der vier Reiche von New Eden und startet am Dienstag, den 4. Mai 2021, für alle Spieler kostenlos.

In EVE Online: Foundation werden die vier Reiche von New Eden in vier Video-Featurettes ins Rampenlicht gerückt, um ihre einzigartigen Identitäten zu feiern, die sie definieren und verbinden. Den Quadranten Foundation hindurch wird jedes der Reiche mit themenbezogenen Events und Aktivitäten für die Spieler ins Rampenlicht gestellt.