11 bit studios veröffentlichen Teaser-Trailer zu Frostpunk 2

11 bit studios und das Frostpunk 2-Entwicklerteam geben einen exklusiven ersten Einblick in das Gameplay von Frostpunk 2.

Die mit Spannung erwartete Vollversion steht kurz bevor, wie die Macher der Fortsetzung in ihrer Nachricht anmerken. Frostpunk 2 wurde gestern in der PC Gaming Show Most Wanted vorgestellt und sicherte sich einen Platz unter den 25 meist erwarteten Spielen des Jahres 2024.

Seit den Ereignissen des ersten Frostpunk hat sich die Stadt stark verändert. Da sie sowohl an Größe als auch an Bevölkerung zugenommen hat, haben sich auch unterschiedliche und widersprüchliche Bestrebungen unter den Bürgern entwickelt. Dennoch bleibt Frostpunk 2 in seinem Fokus auf eine aufstrebende Geschichte in einer rauen, postapokalyptischen Atmosphäre verwurzelt. All diese Elemente werden in der kommenden Gameplay-Präsentation im Detail vorgestellt.