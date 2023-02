A Bavarian Tale: Totgeschwiegen im Test

Do wird ma jo narrisch!

Während also Grafik und Sprachausgabe noch zu gefallen wissen, kommen leider auch schon recht bald beim Vorstoß ins bayrische Ländle so einige Schwächen zutage. Das Quest System zeigt gleich zu Beginn mit einem euphorischen „Schwammerl suchen“ und danach einem „Stecken suchen“, dass es wohl eher keine Orginalitätspreise gewinnen wird. Kurz darauf meldet sich dann noch die Pfadsuche der NPCs, dass es die Quests als Tiefpunkt des Spiels gerne ablösen möchte. Die Dörfler bleiben recht gerne an unsichtbaren Ecken hängen und ergehen sich in epileptischen Zuckungen, bespringen sich gegenseitig oder fliegen über den Boden anstatt langweiliger Weise per Fuß zu gehen. Einige verschwinden auch ins Nichts oder kommen aus dem Nichts.. langweilig wird’s also nie in Wolpertshofen.

Die Krone der Antimotivation heimst sich aber doch recht schnell das „Suchsystem“ ein, mit welchem man Valentin an bestimmten Orten nach Hinweisen oder wichtigen Gegenständen suchen lassen kann. Mit einer Art „Batman Spürsinn“ für ganz Arme, kann man das nähere Umfeld in weiße Schlieren tauchen und mit viel Glück einen Gegenstand als noch weißeren Schimmer wahrnehmen. Valentins Spürsinn benötigt übrigens auch Konzentration, welche sich nicht von selbst wieder auflädt, sondern das Essen von Brezeln voraussetzt. Aufgrund der mehr als mühsamen Umsetzung dessen, wird sich der arme Herr Schmitt wohl auch sehr bald den Magen verderben.