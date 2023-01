A Bavarian Tale: Totgeschwiegen – Urbayerisches Krimi-RPG

Der Münchner Indie-Entwickler Active Fungus Studios gibt bekannt, dass sein Debüt-Titel, das historische Krimi-RPG A Bavarian Tale: Totgeschwiegen, am 2. Februar 2023 auf PC via Steam erscheint.

Darin schlüpfen Spieler:innen in die Rolle des Physikatsberichterstellers Valentin Schmidt, der im Auftrag der bayerischen Krone im Jahr 1866 in das beschauliche Dorf Wolpertshofen in Oberbayern geschickt und dort in einen mysteriösen Todesfall verwickelt wird.

Wolpertshofen – Ein Dorf zwischen Idylle und Sündenpfuhl. In A Bavarian Tale: Totgeschwiegen verschlägt es Spieler:innen als Physikatsberichtersteller Valentin Schmidt ins historische Bayern des Jahres 1866. Anfangs wirkt Wolpertshofen wie ein friedliches Provinznest, doch schnell stellt sich heraus: Der Schein trügt. Die Dorfidylle entpuppt sich als Fassade, hinter der sich eine Welt voller dunkler Geheimnisse und unerklärlicher Ereignisse verbirgt. Die Bewohner sind angespannt und es schwebt ein dunkles Geheimnis über der Gemeinde. Valentin muss herausfinden, wem er vertrauen kann, wer ihn auf eine falsche Fährte lockt und sich vor jenen schützen, die ihn mit Gewalt von seiner Arbeit abhalten wollen.

Wo sich Story und Gameplay die Klinke in die Hand geben. Spieler:innen entscheiden völlig frei über die Skills, die sie aufleveln wollen. Diese kommen in klassischer Pen’n’Paper-Manier per Skillcheck zum Einsatz. In der Rolle des Detektivs gilt es, versteckte Hinweise zu finden und Indizien zu sammeln. Innerhalb der Geschichte von A Bavarian Tale: Totgeschwiegen müssen zudem knifflige Entscheidungen getroffen werden, deren Auswirkungen die Ermittlungsarbeit auf die eine oder andere Art beeinflussen können. Die Herausforderungen, mit denen Valentin konfrontiert wird, können auf unterschiedliche Weise angegangen werden. Lässt er bei einer Befragung seinen Charme spielen? Versucht er möglicherweise eine diplomatische Lösung zu finden, um an Informationen zu kommen? Oder lässt er Beweise einfach heimlich mitgehen? In einer verzwickten Lage kann sich Valentin auch mit Muskelkraft gegen Widersacher verteidigen… Oder er nimmt die Beine in die Hand.

Urbayerischer Flair – auch in den Dialogen. Nicht nur das Setting von A Bavarian Tale: Totgeschwiegen versprüht bayerischen Charme. Auch die Figuren sind waschechte Bayern – und da darf der Dialekt natürlich nicht fehlen. Neben der Original Bayerischen Sprachausgabe gibt es auch die Option, auf Englisch mit bayerischem Akzent umzuschalten. Aber keine Sorge – Untertitel sind natürlich auch enthalten – sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Die Dialoge sind dabei nicht nur schön anzuhören, sondern auch interaktiv.

Die wichtigsten Features im Überblick:

Historisches Krimi-RPG aus der 3rd-Person-Perspektive

Handlung spielt im oberbayerischen Dorf Wolpertshofen im Jahr 1866

Skills können frei verbessert werden und kommen in Pen’n’Paper-Manier zum Einsatz

Entscheidungen haben Einfluss auf den Verlauf der Geschichte

Vollständige Sprachausgabe auf Bayerisch und Englisch

Deutsche und Englische Untertitel

Spielzeit: Ca. 10 Stunden

11 unterschiedliche Enden

Mindestanforderungen:

Betriebssystem: Microsoft Windows 10

Prozessor: AMD Ryzen 1600X / Intel Core i5 3rd Gen Prozessor

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: AMD Radeon RX 590 / NVIDIA GeForce GTX 1660

Speicherplatz: 22 GB

A Bavarian Tale: Totgeschwiegen erscheint am 2. Februar 2023 für PC und kann jetzt schon auf Steam auf die Wunschliste gesetzt werden. Weitere Informationen zu A Bavarian Tale: Totgeschwiegen gibt es auf der offiziellen Website nachzulesen.