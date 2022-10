A Plague Tale: Requiem im Test

Ein Meisterwerk, zusammengesetzt aus kleinen Spiel-Abschnitten

A Plague Tale: Requiem ist in unzählige kürzere Abschnitte unterteilt, in denen wir die verschiedensten Herausforderungen überwinden müssen. In toller 3D Grafik sehen wir Amicia (und/oder Hugo und andere Spielfiguren, die wir gerade steuern) und müssen lebend durch den Abschnitt gelangen. Die einzelnen Abschnitte sind sehr unterschiedlich aufgebaut und die jeweiligen Herausforderungen variieren auch immer ein wenig, sodass nicht so schnell Langeweile aufgrund andauernder Wiederholung aufkommt. Dabei gilt es im Regelfall, Feinden auszuweichen oder sie im Kampf zu besiegen. Hugo ist ein kleiner Bub und kann sich in der brutalen mittelalterlichen Welt nicht mit körperlichen Mitteln verteidigen, dafür kann er aber in kleine Verstecke oder durch enge Spalten kriechen. Außerdem beherrscht er Schwärme von Ratten, allerdings hat das auch schreckliche Nebenwirkungen und kann daher nur im Extremfall eingesetzt werden.

Seine Schwester Amicia ist jedoch nicht ganz so wehrlos. Auch sie kann im direkten Kampf gegen die brutalen Bewohner der Welt kaum bestehen, aber die beherrscht ihre Steinschleuder, mit der sie Angreifer durch einen Volltreffer auf den Kopf permanent niederstrecken kann, oder mit der sie mittelalterliche Molotov Cocktails verschießt. Genauso effektiv ist sie mit der Armbrust. Dennoch ist es im Regelfall besser, wenn sie sich an Gegnern vorbeischleicht. Dazu kann sie wie in Assassin’s Creed (oder vielen anderen Stealth Spielen) ungesehen durch das hohe Gras schleichen, oder sie wirft Steine oder Tongefäße um Gegner abzulenken. Sie kann sich auch wie Solid Snake (aus Metal Gear) von hinten an Gegner anschleichen und diese lautlos töten. Ziemlich brutal und ein wenig unpassend für ein junges Mädchen, aber die ganze Geschichte ist überaus brutal und Amicia kämpft regelmäßig um das nackte Überleben von ihr bzw. von ihrer Familie.