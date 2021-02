A1 eSports League Austria 2021 startet mit neuer Pro Series

Gemeinsame E-Sport Schwerpunktwoche mit ENERGY ÖSTERREICH

Erstmalig gibt es mit ENERGY ÖSTERREICH auch einen Radiopartner für die A1 eSports Welt. ENERGY ÖSTERREICH ist Teil der größten Radiogruppe Europas in der Zielgruppe der 18- bis 35 Jährigen. ENERGY ÖSTERREICH erreicht mit HIT MUSIC ONLY (immer die besten neuen Hits) perfekt die junge, urbane Zielgruppe und steht dabei für Musik, Lifestyle, Events, Trends und die digitale Welt. Zum Start der Kooperation erwartet alle E-Sport Begeisterten von 15.-21. März eine Schwerpunktwoche mit dem Ziel den E-Sport zu den ENERGY Hörer*innen nach Hause zu bringen (empfangbar über UKW in den Ballungsräumen Wien, Salzburg und Innsbruck sowie über dab+ und energy.at in ganz Österreich) Dabei wird in der Sendung „ENERGY bei der Arbeit“ zwischen 10-15 Uhr mit Host Kevin Piticev, selbst begeisterter Gamer, alles rund um die Themen E-Sport und Gaming beleuchtet und den Hörern der heimische E-Sport in Form von spannenden Interviews und Hintergrundgeschichten vorgestellt.