Action-RPG NEO: The World Ends with You erhält kostenlose Demo

Square Enix kündigte heute eine kostenlos spielbare Demo für das bevorstehende Action-RPG NEO: The World Ends with You an, die ab morgen im PlayStation Store und im Nintendo eShop verfügbar ist. In dem sehnsüchtig erwarteten Nachfolger des RPG-Klassikers The World Ends with You schlüpfen Spieler*innen in die Rolle von Rindo und erkunden das Herz von Tokyo, um die Geheimnisse hinter dem teuflischen „Spiel der Reaper“ aufzudecken, einem Überlebenskampf, an dem sie gezwungen sind, teilzunehmen.

Zudem enthüllte Square Enix den finalen Trailer für NEO: The World Ends with You, in dem mehr von dem durch Comics inspirierten Shibuya voller Geschäfte und Restaurants, von den farbenfrohen Charakteren und den Gefahren zu sehen ist, denen sich Rindo und die Wicked Twisters im Spiel der Reaper stellen. Mit der Demo zu NEO: The World Ends with You also jede Menge Neuigkeiten.