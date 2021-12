Adventure „Omno“ erscheint heute für Switch

Der deutsche Solo-Entwickler Jonas Manke (Co-Publisher: Future Friends Games) veröffentlicht heute das Adventure Omno für Nintendo Switch. Omno wurde letzten Sommer ursprünglich für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.

Omno entführt den Spieler auf eine Entdeckungsreise durch eine uralte Welt voller Wunder. Es ist ein Einzelspieler-Abenteuer gefüllt mit Rätseln, Geheimnissen und Hindernissen, die es zu überwinden gilt. Es erwartet den Abenteurer eine lebendige Welt mit skurrilen Kreaturen in der sie den Hintergrund ihrer Pilgerreise herausfinden.

Ich habe alles, wozu ich emotional in der Lage war, in die Entwicklung dieses Spiels gesteckt. Zu wissen, dass mein allererstes kommerzielles Projekt, an dem ich jahrelang gearbeitet habe, jetzt auf einer Nintendo-Konsole erhältlich ist, ist ein wahr gewordener Kindheitstraum!