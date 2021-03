After the Fall: 4-Spieler-Koop-FPS angekündigt

Vertigo Games kündigen die Veröffentlichung des VR Koop-Action-FPS After the Fall für den Sommer 2021 an. After the Fall ist die nächste große VR-Produktion des Teams hinter dem VR-Titel Arizona Sunshine und soll VR-Fans intensive 4-Spieler-Koop-Action in einer sich stets verändernden post-apokalyptischen Welt bieten.

Vertigo Games, der auf die Produktion und das Publishing hochwertiger VR-Produkte spezialisierte Zweig der Koch Media-Gruppe, kündigt heute die Veröffentlichung ihres derzeit noch in Produktion befindlichen VR-Spiels After the Fall für PlayStation VR, PC VR und weitere bisher unangekündigte VR-Plattformen für den Sommer 2021 an.

Vertigo Games hat in der Vergangenheit Erfolge mit Arizona Sunshine gefeiert, einer VR-FPS-Eigenproduktion, und will mit dem nächsten Projekt schnelllebige 4-Spieler-Koop-Action für VR-Spieler auf der ganzen Welt veröffentlichen, in dem Spieler gemeinsam mit Freunden in einem zunehmende feindlichen, post-apokalyptischen Los Angeles in den Kampf ums blanke Überleben ziehen.