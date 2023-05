Afterimage im Test

Exploring Engardin

Natürlich können wir Renee im Laufe des Spieles verbessern. Neue Fähigkeiten, Ausrüstungsgegenstände und vor allem auch eine Vielfalt an neuen Waffen. Anfangs sind wir nur mit einem Schwert ausgerüstet, aber bald haben wir auch andere Waffentypen wie Peitschen oder Sensen im Einsatz. Durch das Investieren von Talentpunkten verbessern wir Renee und schalten beispielsweise zusätzliche Angriffsarten frei. Wir können gleichzeitig zwei Waffen ausgerüstet haben. Wenn wir Gegner treffen, werden diese oft bei ihren Angriffen unterbrochen. Im Laufe des Spieles erlernen wir auch ein paar Zaubersprüche. Wir können auch von Anfang an Dashen, was uns aber nicht unverwundbar macht. Sterben wir, verlieren wir alle Erfahrungspunkte, die wir seit dem letzten Levelanstieg gesammelt haben. Wir können sie uns zurückholen, wenn wir den Punkt wieder erreichen, ohne zwischendurch wiederum gestorben zu sein. Abgespeichert wird an speziellen Orten, an denen wir geheilt werden, aber auch alle Gegner (exklusive Bossgegner) wiederbelebt werden. Im Gegenzug bedeutet das aber, dass wir Metroidvania-unüblich nicht regelmäßig bei Neubeteten eines Raumes in jedem Fall wieder alle Gegner besiegen müssen. Die recht große Spielwelt ist auch gar nicht in Räume unterteilt, sondern bewegt sich durch Scrollen ohne Unterbrechung, wobei uns eine automatische Karte die Orientierung erleichtert.