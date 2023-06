Age of Wonders 4: Dragon Dawn hebt ab

Paradox Interactive und Triumph Studios haben Age of Wonders 4: Dragon Dawn veröffentlicht, die erste Erweiterung für das erfolgreiche Fantasy-Strategiespiel.

Dragon Dawn erweitert das Gameplay um einen eigenen Anführertyp, ein physisches Erscheinungsbild für Fraktionen, mehr Tomes of Magic und sogar ein neues Reich. Dragon Dawn ist ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 9,99 Euro auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich. Spieler, die die Premium Edition von Age of Wonders 4 oder den Expansion Pass erworben haben, erhalten Dragon Dawn ohne zusätzliche Kosten.

In Age of Wonders 4: Dragon Dawn tauchen die Spieler in das Reich der Drachen ein, lassen sich von ihrer mythischen Anziehungskraft einfangen und steigen zu mächtigen Drachenherrschern auf. Sie errichten dynamische Reiche, führen Reptilienarmeen an und setzen Drachenmagie ein, während sich die Spieler ihren Weg durch das Schlachtfeld bahnen.

Die Age of Wonders 4: Dragon Dawn Key Features:

Drachenherrscher , ein neuer Anführertyp, der von der Schnauze bis zum Schwanz anpassbar ist: mit einzigartigen neuen Fertigkeiten, Ausrüstung, Verwandlungen und damit verbundenen Ereignissen!

, ein neuer Anführertyp, der von der Schnauze bis zum Schwanz anpassbar ist: mit einzigartigen neuen Fertigkeiten, Ausrüstung, Verwandlungen und damit verbundenen Ereignissen! Echsenvolk, eine neue physische Erscheinung für deine Fraktionen.

eine neue physische Erscheinung für deine Fraktionen. Buch der Evolution, mit neuen Einheiten, die sich mit jeder Stufe weiterentwickeln, und neuen Zaubersprüchen, die alle sich weiterentwickelnden Einheiten stärken.

mit neuen Einheiten, die sich mit jeder Stufe weiterentwickeln, und neuen Zaubersprüchen, die alle sich weiterentwickelnden Einheiten stärken. Buch der Drachen: neue Zaubersprüche, um Drachen zu beschwören, die Macht der Drachen zu nutzen und zu Drachen zu werden!

neue Zaubersprüche, um Drachen zu beschwören, die Macht der Drachen zu nutzen und zu Drachen zu werden! Der Aschekrieg, eine neue Reichsoption, in der sechs mächtige alte Drachen in einen Konflikt verwickelt sind – die Spieler wählen ihren Verbündeten sorgfältig aus und geben somit einen entscheidenden Impuls zum eigenen Sieg!

Age of Wonders 4: Dragon Dawn wird zusammen mit dem kostenlosen Wyvern-Update veröffentlicht, das eine Reihe von Updates, Quality of Life-Verbesserungen und Änderungen an der Spielbalance enthält, die auf dem Feedback der Spieler basieren. Paradox Interactive und Triumph Studios enthüllten außerdem eine Roadmap mit kostenlosen Updates, die bis zum Ende des Jahres veröffentlicht werden. Basierend auf dem Feedback der Community verbessern diese Änderungen die Quality of Life, den Multiplayer, die Balance, die Gegner-KI und mehr.

Weitere Informationen zu Age of Wonders 4 finden gibt es unter https://www.paradoxinteractive.com/games/age-of-wonders-4/about.