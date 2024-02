Age of Wonders 4: Primal Fury im Test

Wolf-Update

Mit dem brandneuen Kopfgeld System ist niemand mehr sicher. Kopfgelder sind öffentliche (Re-)Quests, ähnlich wie Fahndungsplakate, die von Herrschern verschickt werden. Diese Anfragen zielen auf strategisch wichtige Orte wie Außenposten, Städte und Strukturen für den Sieg ab und sind mit einer saftigen Belohnung verbunden. Andere Herrscher können sich entscheiden, ein Kopfgeld zu akzeptieren und zu versuchen, es zu erreichen, oder sie können euch für die richtige Belohnung in einen Krieg verwickeln. Arbeitet euch mit diesem neuen diplomatischen System bequem von eurem Sitz der Macht aus zum Sieg.

Die Art, wie Helden rekrutiert werden und wie sie miteinander interagieren wurde verändert. In dieser neuen Version der Heldenrekrutierung ist das Limit der verfügbaren Helden von den Städten abgekoppelt. Im Laufe des Spiels erhöht sich die Heldenobergrenze automatisch, so dass ihr im Laufe der Zeit neue Helden rekrutieren könnt oder euer Imperium sofort einen Helden rekrutieren kann. Neben diesen Änderungen gibt es auch eine neue Interaktion zwischen Helden, die Teil desselben Stapels sind. Jeder Stapel, der mehr als einen Helden enthält, unterliegt einem Führungsstreit, dessen Auswirkungen sich in einer niedrigeren Moral und einem geringeren Erfahrungszuwachs niederschlagen.

Die Nekromantie wurde überarbeitet. Mit Änderungen an den Nekromantie-Folianten, der Seelengenerierung und der Aufnahme des Auferstehens nach dem Kampf wurde eine direktere Verbindung zwischen den Einheiten, die ihr tötet, und den Untoten, die ihr auferweckt, geschaffen. Erweckt Skelettvarianten von Schild-, Stangenwaffen-, Bogenschützen- und Kampfmagier-Einheiten sowie monströse Kreationen wie Knochenschrecken und Knochendrachen, um versteinernde Armeen zu bilden.

Das Pantheon wurde mit einem großen Update erweitert, das Technik, Spielfluss und Gameplay-Aspekte verbessert. Die Pantheon-Verwaltung wurde überarbeitet und Herrscher, die sich eurem Pantheon anschließen, werden nun in einem separaten Reiter in der Fraktionsauswahl angezeigt. Von hier aus könnt ihr eure Herrscher überprüfen, Änderungen vornehmen oder eure neu freigeschalteten Pantheon-Belohnungen hinzufügen. Am Ende eines Spiels haben aufgestiegene Herrscher die Möglichkeit, eine Aufstiegseigenschaft zu wählen, spezielle Eigenschaften, die auf der Grundlage eurer Affinität und der Wahl des Folianten während des Spiels verfügbar sind. Sie behalten auch die Rassenverwandlungen, die sie gewirkt haben, und merken sich die von euch gewählten Folianten.

Es gibt auch neue Inhalte, nicht nur für das Pantheon. Das Godir’s Aid-Ereignis wurde um Affinitäts- und Ausrichtungs-Ereignisse erweitert, um euren Herrschern mehr Möglichkeiten zu bieten, an einer Kampagne teilzunehmen. Die Pantheon-Belohnungen wurden um eine neue Heldenausstattung, Eigenschaften der Naturgesellschaft und Herrscher-Visuals erweitert, aber am aufregendsten ist die Hinzufügung von 6 neuen Reittier-Skins, die für eure Herrscher und Einheiten zum Reiten freigeschaltet werden können.

Die oben genannten Features sind nur die Highlights, die das Wolf-Update zu bieten hat, denn es gibt noch weitere große Neuerungen im Spiel. Ein stark erweitertes Freie-Stadt-Erlebnis ziert eure Reiche mit tonnenweise zusätzlichen Folianten-Upgrade-Sets, brandneuen Kultur-Upgrade-Sets und Verbesserungen an der Rallye der Lügen. In der Gegenstandsschmiede gibt es eine Reihe neuer Infusionen, mit denen ihr noch vielfältigere Ausrüstungsgegenstände herstellen könnt, sowie Drachenstulpen für den modebewussten Drachen.

Für diejenigen, die mehr Zeit damit verbringen, Fraktionen zu erstellen, als sie zu spielen, wurden neue Möglichkeiten geschaffen, ihre Fantasie auszuleben. Bei der Bearbeitung einer Fraktion habt ihr nun die Wahl zwischen dem Überschreiben des bestehenden Herrschers und dem Erstellen einer Kopie, was besonders wichtig ist, wenn ihr eure Fraktionen mit benutzerdefinierten Thronstadtnamen und Fraktionsbiografien aktualisieren wollt. Um eure Fantasie in Schwung zu halten, könnt ihr nun die Sichtbarkeit von Einheitenverzauberungen oder Rassenverwandlungen, die ihr gewirkt habt, umschalten. Mit der neuen Zufallsoption könnt ihr euch nun in Reiche wagen, die ihr für euch erstellen lasst, und durch Wälder voller Netze, Pilze und dergleichen kriechen.

Die Erweiterung ist auf allen digitalen Vertriebskanälen verfügbar, auf denen ihr auch das Hauptspiel kaufen könnt, egal ob Steam, dem Epic Store, dem Microsoft Store, GOG oder dem PlayStation und XBox Store. Oder ihr kauft gleich den Expansion Pass, der auch die bereits erschienenen Erweiterungen Age of Wonders 4: Dragon Dawn und Age of Wonders 4: Empires & Ashes sowie die für das zweite Quartal 2024 geplante Erweiterung Age of Wonders 4: Eldritch Realms enthält. Dazu gibt es noch den (bereits erschienenen) kosmetischen DLC Age of Wonders 4: Archmage Attire.