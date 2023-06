Aliens: Dark Descent im Test

USS Otago

Auf der USS Otago, unserer Basis, können wir die Leitung übernehmen. In der Krankenstation wählen wir, welche medizinische Behandlung einzelne Soldaten erhalten sollen. In der Werkstatt produzieren wir Waffen, falls wir über die benötigten Ressourcen verfügen. Im Labor wird geforscht, und aus der Kommandozentrale schicken wir unsere Marines auf Missionen. Wir wählen die Mission, die Marines und ihre Ausrüstung. Es stehen insgesamt fünf Klassen an Marines zur Verfügung, mit Dutzenden von Spezialisierungen, einzigartigen Fähigkeiten und Waffen. Ihr könnt euer Team also recht individuell zusammensetzen.

Das Gameplay selbst wird rasch recht komplex – eure Marines verfügen über viele unterschiedliche Spezialfähigkeiten. Ihr könnt euch in Räumen zurückziehen und ausrasten, wenn ihr die Türen zuschweißt. Dadurch sinkt der Stresslevel eurer Soldaten und es wird ein Speicherpunkt angelegt. Ihr könnt euren Schützenpanzer an bestimmten Positionen außerhalb der Gebäude positionieren, mit seiner Schnellfeuerkanone werden auch größere Aliens rasch erledigt. Euer Schützenpanzer dient auch als Schnellreisepunkt, oder im Notfall zur Evakuierung des Teams. Das Aliennest reagiert auf eure Anwesenheit – sobald ihr entdeckt werdet, schickt es Truppen los, die euch gezielt suchen. Euer Team hat nur begrenzte Vorräte mit sich, es lohnt sich also, die großen Spielabschnitte nach Munition und anderen Hilfsmitteln zu durchsuchen, sonst steht ihr den Aliens bald ziemlich wehrlos gegenüber.

Gespeichert wird auch automatisch bei bestimmten Ereignissen. Das bedeutet, dass ihr manche Abschnitte öfter durchspielen müsst, wenn euer Trupp vernichtet wurde. Oder wenn auch nur eines eurer Teammitglieder getötet wurde, denn wer in Aliens: Dark Descent stirbt, der bleibt auch tot. Steuern könnt ihr das Spiel mit dem Controller oder mit Maus und Tastatur. Ich habe am PC beides probiert, mit der Maus ging es deutlich besser. Ins Spiel integriert ist auch eine umfangreiche Datenbank. Hier könnt ihr Informationen über bereits entdeckte Gegner abrufen, gefundene Datapads lesen, Informationen über Waffen und Fahrzeuge anschauen, dazu das Tutorial einsehen.