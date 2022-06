Alienware M15 Ryzen im Test

Ausstattung & Software

In Sachen Anschlüsse ist das Angebot dafür überschaubar. Auf der linken Seite wartet ein 2,5 GBit-Netzwerkanschluss und ein Headset-Port, auf der rechten zwei USB-A-Buchen (USB 3.2). Hinten fand neben dem Stromanschluss ein HDMI-2.1-Port, ein weiterer USB-A und ein USB-C-Anschluss, der via Displayport 1.4 auch als Bildschirm-Ausgang, nicht aber zum Laden verwendet werden kann, Platz. Einen Cardreader sucht man leider vergebens, Thunderbolt 4 aufgrund der AMD-Plattform logischerweise ebenso. In Sachen WLAN setzt Alienware auf das schnelle Wifi-6 (2×2), was in meinen Alltagstests jederzeit für flotte Transferraten sorgte.

Das 15,6 Zoll große Display gehört mit zu den besten, die wir in einem Laptop kennenlernen durften. Das WQHD-Panel (2560 x 1440) bildet den kompletten sRGB-Farbraum ab und überzeugte in unseren Tests mit guter Helligkeit, die spätestens dank dem entspiegelten Display auch bei hellem Tageslicht problemlose Nutzung erlaubt. Auch der Kontrast ging in der Gaming-Praxis in Ordnung. Ebenso die Uniformität der Ausleuchtung. Die Fotos offenbarten zwar Helligkeitsunterschiede in den Ecken und leichte Lichthöfe am unteren Bildschirmrand, im Alltag aber waren keine Unregelmäßigkeiten zu erkennen. Schlierenbildung oder Latenz waren ebenfalls kein Thema, da der LCD mit flotten 240 Hz arbeitet. HDR kann er leider nicht.

Die über dem Screen montierte Webcam bringt es nur auf eine Auflösung von 720p, kann aber auch für Gesichtserkennung mittels „Windows Hello“ genutzt werden.

Das Touchpad ist mit 10,5 x 6 cm durchschnittlich groß und die Tastatur, die zwar keinen Ziffernblock bietet, aber mit angenehmen Anschlag daherkommt, wie schon angemerkt beleuchtet, wobei die passende Farbe nach Belieben aus dem RGB-Spektrum ausgewählt werden kann. Und das nicht nur für die ganze Tastatur, sondern auch einzelne Sektionen. Möglich macht es das Alienware Command Center.

Das kann aber freilich noch mehr als das. Es lässt einen unterschiedliche Systemsettings im Sinne von Energie-Einstellungen an bestimmte Programme knüpfen, die Temperatur überwachen, die Taktraten einsehen und so manches mehr. Das Handling ist dabei nicht immer super-intuitiv, nach ein wenig „trial and error“ aber gut nutzbar.