Alone in the Dark im Test

Ein großartiger Thriller

Die Handlung dreht sich rund um den Privatermittler Edward sowie seiner Auftraggeberin Emily, und spielt ungefähr im Jahre 1920. Zweitere ist nämlich auf der Suche nach ihrem psychisch kranken Onkel Jeremy, welcher sich zuletzt in einer Art psychiatrischer Einrichtung aufgehalten hat. Doch in der besagten Einrichtung fehlt von diesem jede Spur, und so müssen unsere Protagonisten den mysteriösen Fall selbst lösen. Hier treffen sie auf eine Vielfalt von übernatürlichen Ereignisse, und merken schnell, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Doch mehr möchte ich aus Spoilergründen nicht verraten, den die Handlung von Alone in the Dark ist ein richtiges Highlight.

Am Anfang des Spieles müssen wir uns für eine der zwei Spielfiguren entscheiden. Je nachdem ob wir Emily oder Edward wählen, unterscheiden sich gewisse Passagen des Spiels, die meisten bleiben jedoch gleich. Während unseren Ermittlungen finden wir eine Menge an verschiedenen Gegenstände oder Lektüre, welche uns einen Einblick auf die Ereignisse innerhalb der Psychiatrie geben sollen. Dazu treffen wir immer wieder auf gut geschriebene NPCs welche alle einen eigenen Charme haben. Diese dienen hauptsächlich um uns in der Handlung an die Hand zu nehmen, und uns so auf die richtige Spur zu führen. Auch Emily und Edward haben interessante Persönlichkeiten, und kommen so äußerst sympathisch rüber. Allgemein hat die Geschichte einen wirklich spannenden Plot, voller schauriger Überraschungen und einer Menge Geheimnisse. So kam es mehr als einmal vor, dass ich mit offenen Mund vor dem Bildschirm saß, während ich der Lösung des großen Rätsel rund um Jeremy immer näher kam.