Alone in the Dark zeigt das mysteriöse Anwesen Derceto im Trailer

An der Seite von Emily Hartwood und Detective Edward Carnby geht es in Alone in the Dark auf eine unheimliche Reise durch das Anwesen von Derceto.

In diesem düsteren Gemäuer, wo jede knarzende Diele an die unausprechlichen Dingen erinnert, die diese Wände gesehen haben, lauert etwas verborgen in der Dunkelheit und den Schatten …

Welchen der durchaus seltsamen Bewohner kann trauen? Wer sagt die Wahrheit und wer verbirgt seine wahren Absichten hiner einer Maske?

Wagt euch in die Dunkelheit und erkundet die Hallen und Korridore von Derceto, wenn Alone in the Dark wird am 20 März 2024 für PC, Xbox Series S/X und PlayStation®5 erscheint.

Alone in the Dark und die the Alone in the Dark’s Digital Deluxe Edition können bereits vorbestellt werden: Die Digital Deluxe Edition enthält:

Base Game

Derceto 1992 Costume Pack

Vintage Horror Filter Pack

Director’s Commentary Mode

Pre-Order:

Alone in the Dark ist ein Liebesbrief an das Original, in dem du eine gespenstische Geschichte durch die Augen einer der beiden Protagonisten erlebst: Spiele als Edward Carnby, dargestellt von David Harbour (Stranger Things, Hellboy), oder als Emily Hartwood, dargestellt von Jodie Comer (Free Guy, Killing Eve), in dieser Neuinterpretation des klassischen Survival-Horrorspiels, in dem psychologischer Horror auf Southern Gothic trifft. Erforsche deine Umgebung, kämpfe gegen Monster, löse Rätsel und entdecke die unheimliche Wahrheit von Derceto Manor.

Die fesselnde Geschichte von Mikael Hedberg (SOMA, Amnesia: The Dark Descent), das außergewöhnliche Monsterdesign des legendären Guillermo del Toro-Kollaborateur Guy Davis und die eindringlichen Doom Jazz-Melodien der Legende Jason Köhnen vereinen sich zu einem schaurig-atmosphärischen Survival-Horror-Erlebnis.

Wishlist: