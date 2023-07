Alte Spiele auf neuen Windows-Versionen ausführen, klappt das?

Es kann schwierig sein alte Windows-Software auf der neuesten Version von Windows zum Laufen zu bringen. Und noch problematischer wird es, wenn es sich um ältere Spiele handelt.

Es ist jedoch immer noch möglich, beim Spielen älterer Spiele nostalgische Gefühle empfinden zu können. So könnt ihr vielleicht einige alte Klassiker auf eurem modernen PC noch spielen, aber wahrscheinlich nicht alle von ihnen.

Da die Grafik, die Musikdateien, die Auflösung und viele andere Faktoren variieren können, gibt es einige Notfallmethoden, um einen reibungslosen Spielablauf und die Ausführung der Software zu gewährleisten. Wenn ihr also wissen möchtet, wie man alte Spiele auf einer neueren Windows-Version zum Laufen bringen kann, findet ihr hier einige Methoden, die funktionieren könnten.

Top-Methoden zum Ausführen von Legacy-Spielen unter Windows

Den Kompatibilitätsmodus verwenden

Dies ist die gängigste und am weitesten verbreitete Methode, um alte Programme auf einer neuen Version von Windows auszuführen. Ihr könnt diese Methode für alle Arten von Software verwenden, nicht nur für Spiele.

Klickt dazu mit der rechten Maustaste auf das Verknüpfungssymbol des Spiels oder Programms und wählt „Eigenschaften“. Klickt dann auf die Registerkarte Kompatibilität und aktiviert die Option „Dieses Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen“.

Wählt anschließend das gewünschte Betriebssystem aus dem Dropdown-Menü aus. Wenn ihr nicht sicher seid, welche Windows-Version funktioniert, versucht das Programm nacheinander in allen Versionen auszuführen, bis es einwandfrei funktioniert. Wenn ihr dabei auf Probleme stoßt, am besten auf „Kompatibilitätsfehlerbehebung ausführen“ klicken. Dann sollten alle Probleme mit dem Spiel oder der Software erkannt werden.

Das Spiel im Administrator-Modus starten

Die Wirksamkeit dieser Methode ist garantiert, da neuere Computer über ein Benutzerkontenkontrollsystem verfügen. Es wurde eingeführt, um sicherzustellen, dass Benutzer nicht versehentlich etwas Wichtiges vom Rechner löschen. Das neue Windows erlaubt es euch also schlichtweg nicht, diese alten Spiele zu spielen.

Daher ist der Administratormodus unter Umständen eine effektive Methode, um alte Spiele oder Anwendungen unter Windows 11/10, 8 oder 7 auszuführen. Klickt dazu einfach mit der rechten Maustaste auf das Verknüpfungssymbol des Spiels oder Programms und wählt „Als Administrator ausführen“.

Wenn ihr um eine Bestätigung gebeten werdet, auf „Ja“ klicken, und das Spiel wird im Administratormodus ausgeführt. Dies ist hilfreich, wenn es bei der Ausführung eines Programms Probleme mit den Berechtigungen gibt.

Alte unsignierte Treiber herunterladen

Unsignierte Treiber waren Bestandteil von Windows, bevor Microsoft die 64-Bit-Version einführte. Mit der Einführung dieser Version wurde Windows zwar sehr sicher, ohne jedoch die unsignierten Treiber zu berücksichtigen.

Da ältere Spiele von älteren, unsignierten Treibern abhängig sind, kann es schwierig sein, sie zu starten. Aber was wäre, wenn man diese diese alten, unsignierten Treiber noch einsetzen könnte?

Dazu müssen jedoch einige Änderungen am Bootvorgang Ihres PCs vorgenommen werden. Schaltet den PC aus, während ihr die Umschalttaste drückt, um alten Spiele auszuführen. Dadurch gelangen ihr in ein Boot-Menü, in dem ihr nach der Option Fehlerbehebung suchen müsst. Darauf klicken, gefolgt von Erweiterte Optionen > Starteinstellungen und dann Neustart.

Sucht im folgenden Menü nach der Option Durchsetzung der Treibersignatur deaktivieren und wählt diese aus. In diesem Modus könnt ihr nun eure Lieblingsspiele installieren und spielen.

Hinweis: Heutzutage werden Treiber digital signiert, wodurch ihre Integrität gewährleistet wird.

Verwendet eine virtuelle Maschine

Wenn ihr etwas anderes, effektiveres und etwas Langwierigeres ausprobieren möchtet, könnt ihr auch eine virtuelle Maschine verwenden. Dabei handelt es sich um ein Computersystem, das die Funktionalität eines anderen Systems emuliert. Mit einfachen Worten: Es wird ein Abbild eines anderen Computers erstellt.

Auf diesem Nachbau könnt ihr nun jedes beliebige Betriebssystem installieren. So bekommt ihr auch ältere Spiele ohne Probleme zum Laufen. Alles, was ihr braucht, ist ein Emulator und die Installationsdateien der Spiele. Das können Emulatoren z.B. für DOS, ältere Spielkonsolen oder Heimcomputer wie Amiga oder C64 sein.

Tipps, die ihr beim Spielen alter Spiele auf den neuesten Windows-Versionen beachten solltet

In der Aufregung, die alten Lieblingsspiele zu spielen, sollten man nicht vergessen, dass die eine oder andere Methode dem Computer vielleicht auch schaden könnte, so wie die Installation von Software aus einer unbekannten Quelle schädlich sein kann. Hier sind also einige Tipps, um sich zu schützen.

Also am besten regelmäßige Scans des Windows-Geräts durchführen, um sicherzustellen, dass es sicher ist. Stellt auch sicher, dass alte Spiele aus möglichst zuverlässigen Quellen heruntergeladen werden. Es könnte zum Beispiel sein, dass Kriminelle ein beliebtes Spiel als Köder benutzen um Schadsoftware zu verbreiten.

So könntet ihr euch unwissentlich Ransomware oder Spyware im System installieren. Letztere ist heimtückisch und wird ihr Bestes tun, um so viele Informationen wie möglich über euer System zu sammeln und an die Angreifer zu melden. Daher ist es oft auch sinnvoll, eine VPN Windows App zu aktivieren, wann immer ihr online geht. Ein virtuelles privates Netzwerk schützt digitalen Daten und eurer Gerät vor verschiedenen Verfolgungen. Außerdem verfügen einige Tools über Blocker, die den Zugriff auf potenziell gefährliche Websites verhindern. Es sollte also ein Sicherheitstool sein, das ihr behaltet und regelmäßig verwendet.

Fazit

Es gibt also doch einige Möglichkeiten alte Games auch auf aktuellen Betriebssystemen zum Laufen zu bekommen, es wird vielleicht nicht mit jedem Spiel klappen, aber vielleicht klappt es ja mit dem einen oder anderen Tipp von uns.