Amazon startet Prime Gaming’s Ultimate Showdown im Sommer

Amazon Prime Gaming hat jetzt Prime Gaming’s Ultimate Showdown angekündigt. Das einzigartie Variety-Gaming-Turnier sucht nach dem besten Allround-Spieler.

An dem Turnier nimmt eine ganze Reihe an Genres teil, wie FPS und Team-Shooter, MMOs, asymetrische Überlebenskämpfe und MOBAs. In vier Community-fokussierten Vorrunden in Seattle, Amsterdam, Köln und Tokyo können sich Spieler:innen in Prime Gaming‘s Ultimate Showdown beweisen. Während den Vorrunden kämpfen die Teilnehmer:innen nicht nur um tolle Preise und zeigen, was sie draufhaben, sondern helfen auch dabei, Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. Die fünf besten Spieler:innen aus jedem Event erhalten einen Platz im großen Finale während der TwitchCon in San Diego. Die Finalisten spielen mit Hilfe von professionellen Gamern um den Hauptpreis im Wert von 50.000$.

Mehr Informationen zu den Vorrunden gibt es hier:

Vorrunde | 26. Juni um 3 Uhr: Turnier-Start (Seattle, in der Showbox SoDo)

Vorrunde | 16.-17. Juli: TwitchCon EU (Amsterdam)

Vorrunde | 24.-28. August: Gamescom (Deutschland)

Vorrunde | 15.-18. September: Tokyo Game Show (Japan)

Finale | 7.-9. Oktober: TwitchCon 2022 (San Diego)

Interessierte Prime-Mitglieder bekommen hier mehr Informationen zu den Vorrunden von Prime Gaming’s Ultimate Showdown: https://na.eventscloud.com/ultimateshowdown.

Auch Fans zuhause können an dem Event teilnehmen und ihre Lieblingsteilnehmer anfeuern, wenn sie um den Prime Gaming’s Ultimate Showdown-Titel auf twitch.tv/PrimeGaming kämpfen. Jeder Stream hat zudem eine Pre-Show mit Moderator Goobers515 und einigen Gastauftritten. Mehr Informationen dazu gibt es zu einem späteren Zeitpunkt.

Die Zuschauer können sich außerdem auf besondere Verlosungen freuen, wie kostenlose Spiele und Prime Gaming-Merch. Mehr Informationen dazu gibt es auf Twitch, Twitter, Facebook und Instagram, sowie während den Vorrunden.

Bei Surf Giveaways gibt es ab zudem heute Abend ein großes Gewinnspiel mit tollem Gaming-Zubehör und Prime Gaming- und Filthy Casual-Merch.

Mehr Updates zu Prime Gaming’s Ultimate Showdown gibt es in den nächsten Wochen unter primegaming.blog.