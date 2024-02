Another Code: Recollection im Test

FAZIT

Als großer Fan der Hotel Dusk Spiele war ich gespannt darauf, was das Studio CING aus einem ihrer „alten“ Games rausholt. Vorallem, weil ja vielleicht auch mal ein Remake zu eben genau diesen Hotel Dusk Spielen erscheinen könnte. Jetzt, nachdem ich Another Code: Recollection gespielt habe, kann ich nur sagen, her damit. Ist das Game für jeden was? Nein und man muss auch in der richtigen Stimmung sein um eine Visual Novel mit so wenig Gameplay zu zocken. Dennoch ist den Entwicklern und Entwicklerinnen eine sehr gute Neuauflage von zwei sehr beliebten Spielen gelungen und nur darum geht es. Wer Lust auf eine Coming-of-Age-Story mit leichten Rätseln hat und das alles am liebsten an einem Wochenende durchspielen will, kann hier zugreifen und mit Ashley auf Reisen gehen.