Anstoss 2022: Die Titeljagd beginnt – Release für Oktober angepeilt

Entwickler 2tainment und Publisher Toplitz Productions peilen für Anstoss 2022 – Der Fussballmanager den Oktober für einen Release an. Der Titel wurde von der gamescom Jury in der Kategorie „Bestes Sport-/Rennspiel“ für den gamescom Award 2022 nominiert.

Allzu lang müssen die geduldig wartenden Anhänger auch nicht mehr ausharren, bis die Stadien geöffnet werden, die Saison beginnt und damit die Jagd auf Tore, Punkte und Meisterschaften losgehen kann: Anstoss 2022 – Der Fussballmanager wird am 13. Oktober 2022 in den Early Access starten.

Zeitgleich werden 2tainment und Toplitz eine Roadmap veröffentlichen, die darüber informiert, welche Features und Inhalte in den darauffolgenden Wochen und Monaten auf dem Weg zur Version 1.0 in Anstoss 2022 integriert werden. Darunter finden sich u.a. die Möglichkeit, passend zur Weltmeisterschaft sein Glück als Nationaltrainer zu versuchen sowie der mit Spannung erwartete Online-Modus.

Erlebe Anstoss 2022 auf der gamescom:

Halle 10.2, Stand E-010g – D-021g (Indie Arena Home of Indies)

Mach dich bereit für klassisches Anstoss-Gameplay, angepasst an die gestiegenen Anforderungen an Trainer und Manager sowie die Entwicklungen des modernen Fußballs. Anstoss 2022 bietet Spieltiefe sowie Realismus und konfrontiert dich mit der Komplexität des Manager-Daseins, ohne sich in Mikromanagement zu verlieren. Als Trainer, Manager, Sportdirektor und Clubchef in Personalunion kümmerst du dich u.a. um Mannschaft, Taktik, Aufstellung, Transfermarkt, Vereinsgelände, Finanzen u.v.m.

Anstoss 2022 soll nicht nur den Erwartungen an einen Manager, sondern auch den modernen Ansprüchen des Spielers gerecht werden. Anstoss 2022 respektiert die dir zur Verfügung stehende Zeit: Ob du dein Spielerlebnis wie gewohnt bis ins kleinste Detail über Tage hinweg genießen möchtest oder lieber eine ganze Saison an einem Nachmittag spielst – Anstoss 2022 ist der flexible Fußball-Manager, der sich an deinen Vorlieben orientiert.

Abgerundet durch den bekannten Charme und Humor der Reihe bietet Anstoss 2022 somit eine lohnenswerte Alternative zu zeitintensiven Manager-Spielen. Ungeachtet dessen machen Managerkarriere, Finanzen, Sponsoring, Kaderplanung, Vertragsverhandlungen und umfangreiche Statistiken Anstoss 2022 zu einer vollwertigen Manager-Erfahrung, die den Geist des im Jahr 2000 veröffentlichten Anstoss 3 heraufbeschwört. Als Club-Boss lenkt man die Geschicke des kompletten Vereins inkl. Stadionumfeld, Stadionausbau, Transfermarkt, Scouting und Jugendarbeit.

Features

Die Taktik-Engine vereint klassisches Gameplay mit den neuesten Entwicklungen, Methoden und Regeländerungen im modernen Fußball – inkl. des VAR.

Die neue Heatmap hilft dir, die Leistung deiner Mannschaft und Spieler zu analysieren. Nimm Umstellungen im Spiel vor und du kannst den Erfolg deiner Entscheidungen sofort ablesen.

Scouting und Datenanalyse sind für einen erfolgreichen Club heute unerlässlich. Baue ein weltweites Netzwerk auf und finde bisher unentdeckte Talente.

Das sind Persönlichkeiten: Jeder Spieler verfügt über dutzende Fähigkeiten und Charaktereigenschaften, die seine Entwicklung sowie Spielstil beeinflussen.

Die Trainer- bzw. Manager-Fähigkeiten werden mit einem Talentbaum erweitert und bieten dir mehr Entscheidungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten.

Im neuen Multiplayer-Modus spielst du online mit bis zu 8 weiteren Managern. Über eine Lobby kannst du eigene Spiele erstellen oder ihnen beitreten und nun auch online mit Freunden spielen.

Freundlich und übersichtlich: Die neueste Ausgabe des traditionsreichen Fußball-Managers zeigt sich mit einem modernen, übersichtlichen sowie effizienten Benutzer-Interface.

Der beliebte Pallino bietet einer neuen Generation von Nachwuchsmanagern zahlreiche Spielhilfen, um sich mit den Anforderungen des Daseins als Fußball-Manager vertraut zu machen.

Weitere Infos hält die offizielle Produktseite auf Steam bereit, auf der Anstoss 2022 – Der Fussballmanager auch bereits der Wunschliste hinzugefügt werden kann.