Assassin’s Creed Mirage im Test

Nach unseren Lehrstunden im versteckten Camp der Verborgenen werden wir auch schon zu den ersten Missionen nach Bagdad und Umgebung geschickt, die Gegend lässt sich dabei per Kamel oder zu Fuß erkunden.

Schleichen statt „Metzeln“ ist die Devise

Hat man sich in Valhalla und den vorigen Teilen der Reihe noch durch Gegnerhorden metzeln können, schreiben die Entwickler bei Mirage wieder groß „Schleichen kann Ihr Leben retten“ auf die Packung. Und das ist gut so, machte es doch anfangs den Charme der Serie aus. Sich wohlüberlegt an die Gegner heranzutasten, zuerst mittels Adler Enkidu in luftigen Höhen die Gegend auszukundschaften um dann aus dem Hinterhalt eine Wache nach der anderen zu erledigen. Das fühlt sich gleich zu Beginn richtig gut an und erfordert wieder etwas Einarbeitung. Bewaffnet sind wir nämlich nur mit Dolch und Schwert, etwas später können wir sog. Hilfsmittel wie Wurfmesser, Rauchbomben, Blaspfeile und Fallen freischalten. Diese können wir durch das benötigte Material, welches wir in Truhen finden, oder als Belohnung bekommen, auch aufrüsten, genauso wie unsere Montur, die Waffen oder eben unsere Hilfsmittel.

Also checken wir unserem „Assassinen-Sinn“, sprich Fokus die Gegend aus und sehen dabei die Gegner in „Rot“ markiert und auch weitere wichtige Ziele wie Beutetruhen oder Artefakte in gelb markiert. Apropos Artefakte, als Meisterdieb können und müssen wir sowohl Zivilisten, als auch Schurken ihre Börsen durch Taschendiebstahl leeren. So kommen wir nicht nur an das notwendige Kleingeld für den Händler, wir gelangen dadurch auch an andere wichtige Gegenstände wie Artefakte, Token oder geheimnisvolle Scherben. Die Aufträge, die uns durch die Story führen sind in einer Art Nachforschungsmechanik abgebildet und der Spieler muss ein bisschen selbst herausfinden, wohin die Reise als Nächstes geht. So sammeln wir Puzzlestücke und Informationen zusammen um den nächsten Schurken zu enthüllen, dem es ans Leder gehen soll. Gewürzt hat Ubisoft das mit weiteren Aufgaben, wie Schlüssel und Waren besorgen, Personen belauschen, oder das eine oder andere Rätsel lösen.