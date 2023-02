Atomic Heart im Test

Umso weniger witzig ist das qualitative Auf und Ab in Atomic Heart. Die Einführung ist beachtlich und versprüht geradezu Bioshock Infinite Vibes. Kaum haben wir uns an die imposante Welt gewöhnt, landen wir auch schon irgendwo im Untergrund. Der ist allerdings alles andere als spannend, wir bekommen triste Räume mit Copy & Paste Inhalten. Gut das kann ja nicht lange dauern denken wir uns und laufen los um den Weg an die Oberfläche zu finden. Leider dauert das länger als gedacht. Die ersten Stunden verbringen wir mit Sammel- und Kletteraufgaben, die wir schon zu oft in anderen Games gesehen haben. Alles wirkt wie eine Art ultralanges Tutorial. Zwar bekommen wir dabei schon einen kleinen Eindruck welche Arten von Gegnern uns erwarten, aber dennoch wollen wir eigentlich nur an die Oberfläche, um die Orte zu erkunden, die uns in den Trailern gezeigt wurden.

Nach dem zähen Einstieg bekommen wir endlich was wir wollen, oder etwa doch nicht? Okay, die Oberwelt ist nett anzusehen. Viel zu entdecken gibt es hier aber auch nicht. Die durchaus schöne Welt ist nicht wirklich offen und eigentlich sehen wir hier auch nur etwas, wenn wir uns gerade von A nach B bewegen. Das können wir sowohl zu Fuß als auch mit dem Auto erledigen. Die Hauptmissionen finden alle in diversen Gebäudekomplexen statt. Zusätzlich gibt es noch sogenannte Polygone in denen wir teils knackige Rätsel lösen müssen. Magneträtsel, Schweberätsel oder andere Logikspielchen erwarten uns hier. Die sind um einiges amüsanter als die Aufgaben der Hauptmission. So oder so sind wir hauptsächlich in Gebäuden unterwegs. Die nennen wir es mal Open World ist eher eine kleine Draufgabe.