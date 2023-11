Austrian Force willhaben steigt in die First Division der Prime League auf

Mit Austrian Force willhaben steigt erstmals ein österreichisches Team in die höchste Spielklasse der Prime League auf.

Seit Jänner 2023 machen Österreichs erfolgreichster Multigaming Clan Austrian Force und Österreichs größter digitaler Marktplatz willhaben nun gemeinsame Sache – und so wurde aus „Austrian Force Esports“ mit Beginn der Kooperation „Austrian Force willhaben“. Mit dem Ziel, mit vereinten Kräften zu der heimischen E-Sports Referenz zu avancieren und dabei kompetitives Gaming in Österreich voranzutreiben, hat das Team in den vergangenen Monaten eine Reihe an sensationellen Erfolgen verbucht. Und nun folgt der nächste und bislang größte Streich: Nach dem Ausstieg von „Gamer Legion“ aus der Prime League Division 1 rückt Austrian Force willhaben als Meister der 2. Division nach und darf die heimische Szene auf der größten Stage des DACH-Raums repräsentieren.

„Austrian Force willhaben“ erobert die Prime League

Franz Vošicky, Chapter Lead Consumer Marketing bei willhaben, freut sich und erklärt: „Die Prime League ist wohl die härteste Liga im gesamten E-Sports-Ökosystem. Die Tatsache, dass Austrian Force willhaben in die First Division aufgestiegen ist, ist ein weiterer, sensationeller Meilenstein für alle Beteiligten.“ Dem fügt Philipp Stockinger, Obmann des Vereins Austrian Force Esports, hinzu: „Gegen die Elite im DACH-Raum anzutreten, wird eine anspruchsvolle Herausforderung, zumal wir erst die zweite österreichische Organisation in der gesamten Geschichte der Prime League sind, die in der Division 1 antreten darf. Unser gesamter Verein freut sich jedoch unheimlich darauf, die heimische Szene an der Spitze der Prime League repräsentieren zu dürfen.“

Zahlreiche Erfolge seit dem Zusammenschluss

Dass sich Austrian Force willhaben international mit den stärksten Teams im DACH-Raum messen kann, beweist das Team jedoch nicht zum ersten Mal. Im Rahmen des „A1 Austrian eSports Festivals“ vergangenen Sommer hat das Team sowohl bei „League of Legends“ als auch bei „Brawl Stars“ den jeweils ersten Platz errungen und wurde feierlich zum Champion gekrönt. Ebenso ganz oben am Siegespodest standen sie bei beiden Seasons der Prime League Second Division, der größten deutschsprachigen League of Legends Liga im Spring Split 2023 und im Summer Split 2023. Nachdem Austrian Force willhaben den Aufstieg in die First Division vor einigen Wochen vorerst knapp verpasst hat, ergibt sich für die heimische E-Sports-Organisation, nach dem Ausstieg des direkten Kontrahenten im Aufstiegsplayoff aus der Prime League, nun die sensationelle Chance, nachzurücken und erneut unter Beweis zu stellen, dass sich harte Arbeit auszahlt.