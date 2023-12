Avatar: Frontiers of Pandora im Test

Die Botschafter

Schon die Einleitung des Spieles ist bombastisch und führt uns langsam in die wesentlichen Spielmechaniken ein. Die Menschen (oder besser: die bitterböse militärisch organisierte RDA unter der Führung von John Mercer) sind auf Pandora. Um die Einheimischen Na’vi zu infiltrieren wurden mehrere Kinder der Na’vi entführt. Denen wurde erzählt, dass sie von ihren Eltern verstossen wurden und die RDA sie gerettet hat. Sie werden ausgebildet und zu absoluter Loyalität gegenüber der RDA erzogen, damit sie später als „Botschafter“ zu ihren Völkern zurückkehren können – und als Spione dienen um die wirtschaftliche Ausbeutung des Planeten zu erleichtern. Manche der entführten Kinder glauben diese Geschichte jedoch nicht, und wollen aus der Ausbildungsbasis der RDA entfliehen. Dazu kommt es jedoch nicht, es bricht ein Krieg zwischen RDA und den Einheimischen aus, und die RDA zeigt ihr wahres Gesicht – die Botschafter sollen entsorgt werden. Wir werden jedoch gerettet und für eine lange Zeit in den Cryoschlaf versetzt. Als wir aufwachen, ist die Ausbildungsbasis weitgehend zerfallen, und Truppen der RDA machen Jagd auf uns. Mit Hilfe von anderen Na’vi können wir aus der Basis in den Dschungel fliehen. Nun sind wir erstmals in der freuien Wildnis von Pandora unterwegs – ein wunderschöner Planet, mit riesigen Bäumen, wunderschönen Seen und hohen Felsen. Unterschiedliche – nicht immer friedliche – Tiere laufen durch den Dschungel, faszinierende Pflanzen wachsen an allen Ecken und Enden.

Unsere Aufgabe ist es nun, die unterschiedlichen Bewohner des Planeten zu finden und zu vereinen, um gemeinsam gegen die RDA zu kämpfen und Pandora wieder zu einer Heimat der Na’vi zu machen, ohne von den Menschen ausgebeutet zu werden. Drei große Clans leben in der westlichen Grenzregion, in der sich das Spiel abspielt. Können wir mit den vereinten Kräften der drei Clans das Land von den Zerstörungen und der Verschmutzung durch die RDA befreien? Wir werden in die Basen der Menschen eindringen müssen, um diese von Innen zu zerstören. Dabei ist weniger der direkte Kampf, als Vielmehr das Herumschleichen und Umgehen von Gegnern notwendig, um die Missionsziele zu erreichen. Avatar: Frontiers of Pandora spielt sich zeitweise wesentlich mehr wie ein Schleichspiel a la Thief als ein direkter Shooter wie beispielsweise Doom.