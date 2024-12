Ayasa: Shadows of Silence Demo verfügbar

Sidescroller in 3D

Auf den ersten Blick spielt sich Ayasa: Shadows of Silence wie ein typischer Vertreter des Genres – ihr bewegt euch in einem 2D Sidescroller von links nach rechts und löst jeweils unterschiedliche Rätsel, um voran zu kommen. Geschicklichkeit ist nicht wirklich notwendig, auch wenn manche Aktionen unter Zeitdruck ablaufen. Ihr werdet oft sterben, könnt aber sofort am letzten kurz zurückliegenden Speicherpunkt weitermachen. Also genau so, wie es mit Limbo erstmals umgesetzt wurde. Allerdings- habe ich 2D Sidescroller gesagt? Ayasa: Shadows of Silence ist nämlich in 3D. Ihr bewegt euren Charakter in einer isometrischen Ansicht auch nach vorne und hinten, was deutlich mehr Handlungsoptionen mit sich bringt als nur in klassischem 2D.

Schaut euch das Demo an, wenn ihr Interesse an dem Genre habt. Noch ist das Spiel ein wenig kantig und eckig, aber der geplante Release erfolgt ja auch erst im Laufe des Jahres 2025.