Gamers.at feiert 25-jähriges Jubiläum!

Unglaublich aber doch wahr, Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs feiert Anfang Dezember bereits sein 25-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass haben wir gemeinsam mit unseren Partnern für die nächsten Wochen viele tolle Gewinnspiele für euch vorbereitet.

Ich erinnere mich noch genau an die kalten Wintertagen Anfang Dezember im Jahr 1999 als wir damals die erste Version unseres Spielemagazins Gamers.at veröffentlicht hatten. Entstanden aus der Not, weil es damals für Computerspieler keine richtige Anlaufstelle im Netz gab für Testberichte, Downloads und Neuigkeiten aus der Szene.

Jetzt 25 Jahre später nach vielen spannenden Jahren, wo wir auch etliche Jahre als Printmagazin am Markt in Erscheinung getreten waren, existiert unser Magazin immer noch, zwar nur mehr online, aber wir können uns für dieses Hobby immer noch begeistern. Unser Team hat sich in den vielen Jahren stetig verändert, einige sind mit unserem Magazin „alt“ geworden, andere neu dazu gekommen. Aber eines hat sich nicht verändert, die Freude am Testen von Spielen und die Freude am Schreiben, um euch weiterhin täglich mit neuen News, Reviews und Previews zu versorgen.

Aber was wäre ein Magazin ohne Leser, ohne euch, wo ihr uns doch schon so viele Jahre die Treue haltet. Wir wollen diesen Umstand benutzen um uns dafür herzlich zu bedanken und hoffen natürlich auch in den nächsten Jahren auf eure Unterstützung als Leserin und Leser.

Davon könnt ihr euch natürlich wieder einmal nichts kaufen, aber wir haben jetzt passend zum Jubiläum und kurz vor Weihnachten mit unseren Partnern aus der Spieleindustrie einige wirklich tolle Gewinnspiele für euch vorbereitet, wo es Computer- und Videospiele, Gaming-Hardware, Comicfiguren, Technik-Gadgets und viele tolle Merchandise-Produkte zu gewinnen gibt.

Wir wünschen euch somit einen spielbaren 1. Advent und starten heute mit dem ersten Gewinnspiel. In den nächsten Tagen starten laufend neue Gewinnspiele, also öfter vorbeischauen um nichts zu verpassen.

Unsere Gewinnspiele

Carrera GO!!! „Sonic the Hedgehog 4.9“

1x Autorennbahnset Carrera GO!!! „Sonic the Hedgehog 4.9“ gewinnen!

1x Autorennbahnset Carrera GO!!! „Sonic the Hedgehog 4.9“ gewinnen! Xbox Wireless Controller SHOCK BLUE

1x Xbox Wireless Controller Shock Blue gewinnen!

1x Xbox Wireless Controller Shock Blue gewinnen! Nächstes Gewinnspiel in wenigen Tagen…

Wir werden diese Liste laufend ergänzen, es sollte für jeden etwas dabei sein, also jetzt im Dezember öfter vorbeischauen und fleißig mitmachen und mit etwas Glück auch gewinnen!

In diesem Sinne feiert mit uns 25 Jahre Gamers.at und PROST!

Euer Team von Gamers.at