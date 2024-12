Editor’s Choice – Die besten Games 2024

Platz 1 - Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Ja, ich weiß – viele werden sich fragen, warum ein DLC auf meinem ersten Platz landet. Doch dafür gibt es zwei überzeugende Gründe: Erstens ist Shadow of the Erdtree so umfangreich, dass es zahlreiche Neuerscheinungen in Sachen Content mühelos übertrifft. Zweitens habe ich kein anderes Spiel in diesem Jahr so intensiv gespielt wie dieses heiß ersehnte DLC zu Elden Ring.

Mit Elden Ring: Shadow of the Erdtree hebt FromSoftware den ohnehin schon gefeierten Klassiker auf ein neues Level. Die Erweiterung liefert atemberaubende neue Gebiete, anspruchsvolle Bosskämpfe und eine tiefgreifende Erweiterung der Lore, die Fans noch tiefer in die Welt von Elden Ring eintauchen lässt.

Vor allem aber ist es einfach mehr Elden Ring. Schon im Hauptspiel habe ich über tausend Stunden verbracht – und ich bin sicher, dass ich mindestens genauso viel Zeit in diese Erweiterung investieren werde. Elden Ring: Shadow of the Erdtree ist für mich nicht nur ein absolutes Must-Play und mein Spiel des Jahres, sondern wahrscheinlich auch mein Game of all Time.