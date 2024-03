Rise of the Ronin im Test

Story

Die Geschichte in Rise of the Ronin ist, wie das Wort schon sagt, tatsächlich mal Geschichte. Keine Dämonen, Fabelwesen oder Mythologie. Stattdessen finden wir uns in der Bakumatsu-Zeit wieder, in der das Tokugawa-Shogunat herrscht. Das Hauptthema der Geschichte ist, die Öffnung Japans für den Westen und die einzelnen Fraktionen, die dafür oder dagegen sind. Klingt nach viel Politik, oder? Keine Sorge, die Action kommt hier nicht zu kurz.

Wir spielen… ja wen spielen wir eigentlich? Also wir erstellen zu Beginn nicht einen, sondern gleich zwei Charaktere, Zwillinge genauer gesagt und wir sind Krieger der „verborgenen Schneide“. Ob männlich oder weiblich ist dabei völlig euch überlassen und ist für die Geschichte und ihren Verlauf auch nicht wirklich wichtig. Wir werden von unserem Zwilling getrennt und während unserer Suche nach ihm, immer mehr und mehr in den politischen Konflikt der verschiedenen Fraktionen hineingezogen. Was genau nun die Hauptaufgabe ist, lässt sich schwer sagen, denn das kommt ganz darauf an, ob ihr das Shogunat unterstützen wollt oder doch lieber dem Pfad folgt der dieses bekämpft. Eure Entscheidungen nehmen Einfluss darauf wie Charaktere zu euch stehen und somit auch auf das Ende von Rise of the Ronin.