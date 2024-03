Dragon’s Dogma 2 im Test

Der Erweckte

Wir beginnen das Spiel als Sklave ohne Erinnerung in einem Bergwerk, fliehen und fliegen jedoch mit Hilfe eines anderen Sklaven auf einem riesigen Greif in das Nachbarland, wo wir auf eine Gruppe mysteriöser Wesen aus einer anderen Welt, die Vasallen (Pawns), treffen – die uns als den Erweckten identifizieren und uns fortan unterstützen. Wir sind nun nicht mehr alleine unterwegs, sondern laufen mit bis zu drei Partymitgliedern durch die Welt. Es macht Sinn, unsere Begleiter so auszuwählen, dass sie unseren Hauptcharakter sinnvoll ergänzen. Wir können unseren Begleitern einfache Befehle geben, sie aber nicht direkt steuern. Die Befehle sind nicht unbedingt hochkomplex, eher – geht dorthin, helft mir, wartet hier. Generell sind unsere Gefährten nicht allzu dämlich, sondern unterstützen uns immer wieder auch außerhalb der Kämpfe, geben uns Hinweise oder erzählen nur einfach so was ihnen gerade am Herzen liegt. Dragon’s Dogma 2 hat einen Tag/Nachtmodus. Kluge Leute gehen in der Nacht schlafen, wer aber die Herausforderung sucht, der erkundet das Land auch in der Nacht. Ihr werdet dabei auf andere, stärkere Gegner treffen als unter Tags. Die haben dafür aber auch oft recht begehrenswerte Beute bei sich.

Wie im ersten Teil von Dragon’s Dogma wird auch im neuen Spiel unserem Helden von einem riesigen Drachen das Herz fein säuberlich aus dem Leib geschnitten und dann genüsslich gefressen, was uns jedoch nicht umbringt sondern uns in eine gewisse Nahebeziehung zu der Echse bringt. Die Geschichte präsentiert sich in einer Vielzahl von kleinen Quests, die oft recht unterschiedlich ausgehen können, was natürlich die weiteren Quests bzw. den Fortgang der Story beeinflusst. Alleine das sorgt für einen ordentlichen Wiederspielwert. Generell gibt es für das Lösen von vielen der Aufgaben verschiedene Lösungswege. Die Kämpfe gegen kleinere Gegner sind ok, aber wirklich beeindruckend sind vor allem die Kämpfe mit größeren Feinden. Das Hinaufklettern an einem (lebenden) Drachen hat mich ein wenig an die Kolosse in Shadow of the Colossus (Team Ico, 2005) erinnert. Eine Übersichtskarte wird permanent eingeblendet, hier seht ihr auch den Zielpunkt der gerade aktuellen Quest.