Horizon Forbidden West Complete Edition im Test

Sony bzw. sein Publisher PlayStation LLC entwickelt sich immer mehr zu einem der absoluten Top-Lieferanten für Spiele nicht nur exklusiv auf der eigenen Konsole, sondern auch am PC. Was noch vor einigen Jahren absolut undenkbar war, wird inzwischen fast schon erwartet – die Portierung der besten ursprünglich PlayStation exklusiven Games auch auf den PC, und das unter Berücksichtigung der erweiterten Möglichkeiten, die ein moderner Gaming-Rechner heute bietet. Uncharted, The Last of Us, Spiderman, Ratchet & Clank, Days Gone, Returnal, Sackboy, God of War und nicht zuletzt das originale Horizon Zero Dawn – lauter PlayStation Topspiele, die es inzwischen auch am PC gibt.

Die meisten dieser Konvertierungen waren technisch ausgezeichnet, gerade mein Lieblingsspiel The Last of Us war bei Erscheinen noch nicht so ganz optimiert (das hat letztes Jahr noch ein paar Wochen und einige Hotfixes und Patches nach Release gedauert) – ich war also recht gespannt, wie der technische Zustand von Horizon Forbidden West (portiert auf den PC von Nixxes Software) so ist. Um es kurz zu machen – hier gibt es nicht viel zu kritisieren. Das Spiel ist auf meinem System absolut problemlos gelaufen, kein ernsthafter Bug, kein einziger Absturz in vielen Stunden Spielzeit. Gute Arbeit Nixxes Software, so gehört sich das!