Outcast – A New Beginning im Test

Schöne, alte Welt

Adelpha ist eine schier riesige Welt mit einer mannigfaltigen Tier- und Pflanzenwelt. Ihre Bewohner, die Talaner, leben in vielen verschiedenen Regionen, Dörfern und Städten, von denen jedoch nur die Insel Kizaar im ersten Teil von Outcast erwähnt wurde. Die großen Entfernungen können entweder mittels Daokas, also heiligen Portalen zwischen verschiedenen Regionen, oder mittels neuen Jetpack zurücklegen. Diesen finden wir relativ rasch im Spiel und können somit nicht nur schneller reisen, sondern auch höher gelegene Punkte erreichen. Die Steuerung in Sprungpassagen ist zwar zunächst etwas hakelig, aber zum Glück können wir unseren Raketenrucksack upgraden und so Verbesserungen und zusätzliche Fertigkeiten freischalten.

Das neue Fortbewegungsmittel war aber auch dringend notwendig, denn im Spielverlauf werden wir von den Einheimischen mit unzähligen Aufträgen eingedeckt, die sich meistens nicht nur auf eine Region beschränken. Und so klappern wir ein Talaner-Dorf nach dem anderen ab, helfen den Bewohnern bei ihren Problemen, um erhöhen damit unser Ansehen und unseren Einfluss in der Spielwelt. Die Missionen sind zwar insgesamt sehr abwechslungsreich, echte Highlights, die in Erinnerung bleiben, gibt es aber nicht. Stattdessen werden viele kleinere Geschichten erzählt, die alle am Ende in der Haupthandlung zusammenfinden. Optionale Nebenmissionen wie coole Parkour-Rennen gibt es natürlich auch und bringen diverse Belohnungen.