Until Dawn im Test

Extrem trashiger Horrorspaß

Uns erwartet eine Nacht voller Angst, Blut und Tod. Oder eben voll trashigem Horrorspaß, ganz nachdem, von welcher Seite man es betrachtet. Acht Freunde kehren auf die Berghütte zurück, bei der im letzten Jahr (bzw. im Prolog) zwei ihrer Freunde (zwei süße Schwestern) verschwunden sind. Der elitäre abgelegene Rückzugsort in den Bergen wird jedoch schon bald zu einem Albtraum, aus dem es kein Entrinnen gibt. Zumindest während der zehn Stunden bis zum Morgengrauen.

Soviel zur Story – doch wie spielt sich Until Dawn eigentlich? Ihr schlüpft abwechselnd in die Rollen der acht Protagonisten und erkundet aus der Third-Person-Perspektive die Umgebung. Ihr bewegt euch durch die Umgebung, sobald ihr einen Hotspot entdeckt, könnt ihr durch Druck auf den entsprechenden Knopf des Controllers mit ihm interagieren. Oft sind auch Bewegungen mit dem Stick notwendig, um beispielsweise eine Tür zu öffnen oder den Laptop-Bildschirm anzuheben. An verschiedenen Punkten im Spiel habt ihr die Auswahl zwischen mehreren Optionen – rede mit X oder rede mit Y, laufe nach links oder nach rechts usw. Wenn etwas passiert, kommen oft Quick Time Events (QTEs). Hier müsst ihr unter Zeitdruck bestimmte Tasten Drücken oder mit dem Stick agieren – seid ihr erfolgreich, habt ihr die Sequenz bestanden, andernfalls habt ihr versagt und stürzt beispielsweise zu Boden. Oder werdet brutal ermordet. Until Dawn ist auch für die Sequenzen berühmt, in denen ihr euch absolut still verhalten müsst. Eine falsche Bewegung, einmal zu tief Luft geholt und schon findet euch der Killer. Dies wird in der neuen Version anders gespielt als im Original (wo ja jeder Spieler einen PlayStation Controller mit Gyrosensor hatte).

Die interaktiven Sequenzen sind mit relativ langen Zwischensequenzen verbunden, die wie ein Film ablaufen. Durch die vielen Entscheidungen und dem unterschiedlichen Ergebnis der QTEs nimmt die Story unterschiedliche Verläufe. Ihr kennt möglicherweise den Film The Butterfly Effect aus 2004. Auch in diesem Film war es das Hauptthema, dass aktuelle winzige Entscheidungen später dramatische Folgen haben können. Wirklich massive Änderungen in der Geschichte sind in Until Dawn jedoch natürlich nur an einigen Punkten möglich. Diese können dann aber durchaus zu Ereignissen führen, die ihr bei einem vorherigen Spieldurchgang nicht gesehen habt – dadurch erhält die rund 10 Stunden lange Geschichte einen gewissen Wiederspielwert. Es gibt auch eine ganze Menge an verschiedenen Enden, nicht nur welche Figuren überlebt haben und welche nicht. Dazu gibt es versteckte Hinweise zu finden, auch Sammelobjekte belohnen euch für ein aufmerksames Durchsuchen der Umgebung. Nach dem erstmaligen Durchspielen könnt ihr die einzelnen Kapitel auch direkt anwählen und so mit bestimmten Entscheidungen herum experimentieren.